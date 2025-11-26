Triển khai việc gia hạn, miễn, giảm thuế cho người dân bị tổn thất do bão lũ

Ngày 26-11, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin, cơ quan này đã ban hành công văn hỏa tốc gửi trưởng thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ gây ra.

Người dân làm thủ tục thuế. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cụ thể, thời gian qua, bão lũ và mưa lũ sau bão liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nặng nề về người và của cho người dân, doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Thực hiện các công điện, nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau thiên tai, Cục Thuế yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố nơi có người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ.

Để giúp người nộp thuế giảm bớt khó khăn, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh, về chính sách, thủ tục, hồ sơ gia hạn, miễn, giảm thuế, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tiếp tục hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão và mưa lũ theo quy định của Cục Thuế.

Đồng thời, Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi thiên tai theo quy định. Đối với người nộp thuế đã nộp và có đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn, miễn, giảm thuế, cơ quan thuế địa phương căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ, tình hình thực tế của người nộp thuế để kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế chưa có hoặc chưa đầy đủ hồ sơ thì cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm hướng dẫn rõ các chính sách, hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn, miễn, giảm thuế.

Cục Thuế cũng đề nghị cơ quan thuế các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp gây sách nhiễu với người nộp thuế hoặc trục lợi chính sách; phân công cán bộ, công chức là đầu mối để phối hợp, hướng dẫn kịp thời, hỗ trợ khôi phục hồ sơ thuế (hồ sơ khai thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ gia hạn nộp thuế...) và các tài liệu, chứng từ phục vụ cho việc xác định giá trị thiệt hại theo quy định để người nộp thuế sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, miễn, giảm thuế.

LƯU THỦY