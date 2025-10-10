Miễn, giảm thuế cho tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do bão và mưa lũ

Chiều 10-10, Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát đi công văn hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 10, 11 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau: bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27, Điều 3 của Luật Quản lý thuế; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp. Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

Về miễn tiền chậm nộp, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1, Điều 59 của Luật Quản lý thuế này được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27, Điều 3 của Luật Quản lý Thuế. Trình tự, thủ tục hồ sơ miễn tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính.

Về quy định miễn xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27, Điều 3 của Luật Quản lý thuế thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.

Các trường hợp miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện theo quy định tại điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 38, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3, 4, 5, Điều 43 Luật Quản lý thuế.

Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có).

Người nộp thuế bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại Luật Quản lý thuế thì hồ sơ chứng minh giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và giá trị được bảo hiểm, bồi thường theo các quy định hướng dẫn cụ thể.

Doanh nghiệp, tổ chức cũng sẽ được trừ một số chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường; khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai; các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau

Công văn của Cục Thuế cũng hướng dẫn về khấu trừ thuế giá trị gia tăng, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, miễn giảm thuế tài nguyên, miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai thì hộ, cá nhân kinh doanh được giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên.

LƯU THỦY