Ngày 14-5, tại làng Dương Nỗ (TP Huế), Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế trang nghiêm tổ chức Lễ rước hoa sen và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Video: Thiêng liêng lễ rước hoa sen, chân dung Bác Hồ ở Huế

Đây là hoạt động chính trong khuôn khổ Ngày hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ – Hành trình tháng Năm”, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Thiêng liêng lễ rước hoa sen, chân dung Bác Hồ ở Huế

Đoàn rước xuất phát từ đình làng Dương Nỗ, đi dọc theo bờ sông Phổ Lợi thơ mộng trước khi dừng chân tại Di tích Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, các đại biểu cùng đông đảo người dân thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Bác.

Mọi người cùng nhau nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu

Ngày hội làng Dương Nỗ diễn ra từ ngày 14 đến 16-5, với nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục phong phú, cùng chương trình thả hoa đăng trên sông Phổ Lợi.

Ngày hội không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tại vùng quê Người từng sống thuở niên thiếu.

TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG