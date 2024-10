Triệt phá đường dây thủ “hàng nóng” đi giao ma túy

Bằng nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã triệt phá thành công một đường dây mua bán chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Đáng nói, các đối tượng luôn thủ "hàng nóng" và đi xe ô tô để giao dịch ma túy số lượng không nhỏ với đại lý và người nghiện.

Ngày 8-10, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm Trần Quang Hiệp (sinh năm 1998), Quách Ngọc Quí (sinh năm 1990), Phạm Văn Sang Em (sinh năm 1996), Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1984, cùng ngụ tỉnh Long An), Võ Trọng Nhân (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang) về hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 14-9, công an phát hiện Quí đang đậu xe ô tô ở trước căn nhà trên đường Dương Tự Quán (phường An Lạc A, quận Bình Tân) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Công an đã thu giữ trên ghế ngồi của xe nhiều chất ma túy.

Quí khai được Hiệp yêu cầu lái xe ô tô tới cổng Khu công nghiệp Đức Hòa, tỉnh Long An để gặp 1 người đàn ông và nhận gói ma túy đã đặt. Nhận xong, Quí mang về nhà của Hiệp, chia nhỏ ma túy ra để bán cho nhiều người.

Nhóm đối tượng tại công an

Từ lời khai, công an lần lượt bắt Hiệp, Sang Em, Phương, Nhân. Khám xét nơi ở nhóm này, công an thu giữ nhiều ma túy cùng 5 khẩu súng và 46 viên đạn.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai đầu tháng 7-2024 có quen đối tượng tên Bi hay gọi là “Anh 2” ở Campuchia. Hiệp được Bi phân công tìm nơi cất giấu ma túy. Khách cần mua, Bi gửi ma túy từ Campuchia về cho Hiệp bán và trả công 10 triệu đồng/kg.

Qua ứng dụng Zangi (có nguồn gốc từ nước ngoài), Bi nhắn địa điểm ở TPHCM và tỉnh Long An cho Hiệp để nhận ma túy. Sau đó, Hiệp phân công Quí đi nhận ma túy và đem về nhà của Hiệp tại tiệm tạp hóa Anh Thư ở Ấp 5 (xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để cất giữ.

Súng, đạn và ma túy thu giữ

Tại đây, Quí và Sang Em được Hiệp phân công đóng gói và đi giao ma túy bằng xe ô tô khi có khách cần mua. Từ tháng 8-2024 tới khi bị công an bắt, Hiệp trả công cho Sang Em 7 triệu đồng.

Riêng Quí mỗi lần đi giao ma túy được Hiệp trả từ 3-5 triệu đồng. Về 2 khẩu súng và 26 viên đạn, Phương khai mua trên mạng với giá 7,8 triệu đồng.

Nhóm đối tượng cùng tang vật thu giữ

Sang Em khai rạng sáng 14-9 được Hiệp gọi tới nhà đem ma túy và 1 khẩu súng cùng 20 viên đạn đi cất giữ. Riêng Nhân khai vào ngày 12-9 liên lạc với Hiệp qua mạng xã hội đặt mua 1 kg ma túy và được báo giá là 205 triệu đồng. Hai ngày sau, Quí gọi cho Nhân hẹn đưa ma túy tại giao lộ đường Hùng Vương – Quốc lộ 1A (TP Tân An, tỉnh Long An).

Mua được ma túy, Nhân mang về bỏ trong tủ ở căn hộ. Về 2 khẩu súng, Nhân khai là cấn nợ từ người mua ma túy.

CHÍ THẠCH