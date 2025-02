Trở lại làm việc sau tết: Có đường cao tốc nhưng giao thông vẫn hết sức căng thẳng

Đáng chú ý năm nay là mặc dù đường cao tốc đã nối dài nhiều vùng miền nhưng tình trạng lưu thông lại vẫn căng thẳng vì kẹt xe. Tại các tuyến cao tốc như Dầu Giây - Phan Thiết và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tình trạng kẹt xe kéo dài do lượng phương tiện đổ về đông. Anh Trần Tuấn Thanh, tài xế chạy xe từ Đà Nẵng vào TPHCM, cho biết cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tại nút giao DT765 bị lực lượng chức năng chặn lại, buộc xe phải chuyển hướng sang quốc lộ 1A, gây ùn tắc nghiêm trọng. Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng bị ùn ứ tại khu vực cầu Long Thành và giao lộ quốc lộ 51. Trên quốc lộ 1A đoạn qua Hàm Thuận Nam - Hàm Tân (Bình Thuận), tình trạng kẹt xe kéo dài hàng chục kilômét do lượng phương tiện đổ về quá lớn.

Chiều 2-2, các tuyến đường cửa ngõ về TP Hà Nội đều có mật độ phương tiện rất đông. Trong đó, ở phía Nam, tuyến quốc lộ 1 bị ùn tắc từ Vực Vòng (tỉnh Hà Nam) tới trạm thu phí; đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng có nhiều đoạn tuyến bị ùn ứ kéo dài, nhất là đoạn qua các nút giao Đại Xuyên, Liêm Tuyền, Vực Vòng. Ở các nút giao này, dòng phương tiện cũng phải xếp hàng kéo dài nhiều kilômét để đi vào đường cao tốc.

Trong khi đó trên cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa lưu lượng xe hướng ra Bắc rất đông. Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 đoạn qua nút giao Tân Phúc, Đồng Thắng, Đông Xuân dòng xe vẫn đạt tốc độ khoảng 60-80km/giờ.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 2-2 ghi nhận 979 chuyến bay, với tổng số hành khách đạt 150.512 người. Khu vực nhà ga đến quốc nội luôn trong tình trạng đông đúc khi hàng ngàn người từ các tỉnh thành quay lại TPHCM. Khu vực đón xe công nghệ tại sân bay chật kín người, nhiều hành khách phải chờ đợi lâu để bắt xe về nhà. Theo kế hoạch, sân bay này có khung giờ cao điểm lên tới 50 chuyến bay/giờ, trung bình mỗi phút có một chuyến cất/hạ cánh.

Chiều 2-2, quốc lộ 51 bị ùn ứ khi hàng chục ngàn phương tiện từ Bà Rịa - Vũng Tàu nối đuôi nhau hướng về Đồng Nai, TPHCM. Điểm ùn ứ đầu tiên là tại nút giao giữa quốc lộ với công trình đường 991B ở xã Tân Hòa (thị xã Phú Mỹ) khiến các phương tiện di chuyển chậm do dự án đang thi công dở. Khi đến gần nút giao với huyện Long Thành có thêm nhiều xe đầu kéo container nên các phương tiện di chuyển chậm hơn. Qua địa phận tỉnh Đồng Nai, ùn ứ xảy ra từ đoạn cách ngã ba Nhơn Trạch hơn 2km, nhiều ô tô lấn vào làn xe máy để di chuyển nhanh hơn. Tại đoạn nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, các xe cũng di chuyển rất chậm, có thời điểm bị ùn tắc nhẹ khi lượng phương tiện đổ dồn về quá đông.

Trong chiều tối 1 và sáng 2-2, hàng ngàn xe máy, ô tô di chuyển chậm trên quốc lộ 60 đoạn qua huyện Châu Thành (Bến Tre). Một số thời điểm, dòng xe “chôn chân” cả giờ để chờ qua cầu Rạch Miễu. Trong tối ngày 1 đến sáng 2-2, lực lượng chức năng cũng yêu cầu Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm để giải tỏa bớt lượng xe, ưu tiên mô tô, xe máy đi chuyển trước. Sáng 2-2, nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ 1, 50, N2 đoạn qua Long An cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đặc biệt, quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bến Lức (ngã tư Long Kim, ngã ba hướng lên cầu Bến Lức...), ô tô, xe máy nối đuôi di chuyển chậm, kéo dài hàng trăm mét.

Ngày 2-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người. So với 9 ngày nghỉ năm 2024, giảm 258 vụ (tương đương 36,69%), giảm 126 người chết (tương đương 37,61%), giảm 232 người bị thương (tương đương 38,34%). Đặc biệt hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn tiếp tục giảm sâu so với các năm trước.

Cùng ngày, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, trong 7 ngày (từ ngày 28-1 đến ngày 1-2) tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM bảo đảm tốt, cơ bản ổn định. Số vụ tai nạn giao thông và vi phạm giảm hơn mọi năm, nhất là so với cùng kỳ và liền kề giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương. Trong thời gian này, CSGT toàn thành phố kiểm tra hàng ngàn phương tiện tham gia lưu thông; đã lập biên bản hơn 1.820 vi phạm (trong đó hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn) và tạm giữ gần 1.050 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 270 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 240 trường hợp.