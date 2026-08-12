Sáng 12-8, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Trưng bày “Tâm son, chí thép” khắc họa khí phách người chiến sĩ công an nhân dân. Ảnh: NAM NGUYỄN

Trưng bày gồm 3 nội dung “Sự ra đời của lực lượng công an nhân dân”, “Tâm son, chí thép” và “Tiếp bước cha anh - Giữ vững bình yên Tổ quốc”; tái hiện quá trình ra đời, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đồng thời tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ kiên trung, bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các tư liệu giới thiệu quá trình hình thành những tổ chức tiền thân của lực lượng công an nhân dân từ năm 1930. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng công an được tổ chức ở 3 miền. Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL, hợp nhất các Sở Cảnh sát với các Sở Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ…

Nhiều tư liệu, hiện vật giới thiệu quá trình hình thành của lực lượng công an nhân dân được trưng bày. Ảnh NAM NGUYỄN

Trưng bày cũng giới thiệu câu chuyện về người chiến sĩ Trần Bình, tên khai sinh là Trần Văn Tích. Bị địch bắt khi đang làm nhiệm vụ, ông bị giam tại Nhà tù Hỏa Lò, chịu đựng tra tấn và bị kết 2 án tử hình. Ngày 19-5-1949, ông bị thực dân Pháp xử bắn tại cầu Đuống. Năm 1995, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hoạt cảnh về người chiến sĩ Trần Bình. Ảnh: NAM NGUYỄN

Thông qua hệ thống tư liệu, hiện vật và câu chuyện nhân vật, “Tâm son, chí thép” góp phần lan tỏa truyền thống phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 30-12 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

NAM NGUYỄN