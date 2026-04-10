Trung Quốc, Hàn Quốc là thị trường gửi khách hàng đầu Việt Nam

Lũy kế quý 1-2026, khách Trung Quốc đạt hơn 1,4 triệu lượt, đứng đầu trong các thị trường gửi khách; tiếp theo là Hàn Quốc với khoảng 1,33 triệu lượt.

Tối 10-4, Chào Show (số 6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, TPHCM) đón đoàn khách Hàn Quốc đến thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Chào Show là chương trình nghệ thuật kết hợp ẩm thực theo mô hình “dinner show”, nơi khán giả vừa thưởng thức bữa tối, vừa theo dõi các tiết mục âm nhạc đương đại sử dụng chất liệu dân tộc, nhạc cụ dân tộc...

Các nghệ sĩ của Chào Show giao lưu với du khách Hàn Quốc tối 10-4

Điểm nổi bật của chương trình là phần hòa tấu và biểu diễn trực tiếp với nhiều nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn t’rưng…

Các nghệ sĩ tái hiện những giai điệu quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt. Không gian sân khấu được dàn dựng hiện đại, kết hợp âm thanh và ánh sáng, tạo nên trải nghiệm nghe – nhìn sinh động.

Du khách thưởng thức các tiết mục âm nhạc tại Chào Show

Bên cạnh phần biểu diễn nghệ thuật, thực khách còn được thưởng thức bữa tối với nhiều món ăn tiêu biểu của ẩm thực Việt Nam. Thực đơn gồm các món đặc trưng của nhiều vùng miền, giúp du khách khám phá sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt trong cùng một bữa ăn.

Các món ăn đặc sản được giới thiệu đến thực khách tại Chào Show

Toàn bộ chương trình kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và ẩm thực để tạo nên trải nghiệm đa giác quan.

Theo ban tổ chức, chương trình Chào Show, đại diện là nhóm nghệ sĩ Chào Band, được vinh danh trước đó một ngày (9-4) tại World CEO Summit Awards 2026 - giải thưởng quốc tế do Korea CEO Summit tổ chức, nhằm tôn vinh các sáng kiến nổi bật trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo, kinh tế và hợp tác quốc tế.

Du khách thưởng thức các tiết mục âm nhạc trong chương trình "Chào Show"

Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 3-2026 Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách quốc tế đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu thị trường khách, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai nguồn khách lớn nhất đến Việt Nam. Lũy kế quý 1-2026, khách Trung Quốc đạt hơn 1,4 triệu lượt, đứng đầu trong các thị trường gửi khách; tiếp theo là Hàn Quốc với khoảng 1,33 triệu lượt.

THI HỒNG