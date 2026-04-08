Mũi Né là 1 trong 10 điểm đến xu hướng toàn cầu 2026

Mũi Né lọt Top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 theo Báo cáo dự đoán xu hướng du lịch thường niên 2026, do Booking.com công bố ngày 8-4.

Việc góp mặt trong danh sách này đưa Mũi Né đứng cùng nhóm với các điểm đến quốc tế như Bilbao (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Philadelphia (Hoa Kỳ), Quảng Châu (Trung Quốc)..., qua đó phản ánh rõ đà thăng hạng của du lịch Việt Nam trên bản đồ trải nghiệm toàn cầu.

Theo ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, sức hấp dẫn của Mũi Né đến từ sự giao thoa giữa thiên nhiên đặc trưng và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Những đồi cát trải dài tạo nên cảnh quan hiếm có, bãi biển nhiều gió trở thành “thủ phủ” của môn lướt ván diều, trong khi đời sống làng chài vẫn giữ được nét mộc mạc, tạo nên chiều sâu văn hóa cho điểm đến. Song hành với đó là sự phát triển nhanh của các khu nghỉ dưỡng, giúp Mũi Né vừa giữ được bản sắc, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp.

Dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng trong 6 tháng đầu năm trên Booking.com cho thấy, Mũi Né tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cả du khách quốc tế và nội địa. Cụ thể, Mũi Né nằm trong Top 10 điểm đến tại Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, đồng thời cũng nằm trong Top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt quan tâm.

Kết quả này cho thấy sức hút ổn định của Mũi Né, nhờ sự kết hợp giữa nhiều trải nghiệm khác nhau như thể thao mạo hiểm, cảnh quan đồi cát đặc trưng và nghỉ dưỡng biển.

Tạo đàm tại buổi công bố Báo cáo dự đoán xu hướng du lịch thường niên 2026

Cũng theo báo cáo này, nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam vẫn chủ yếu là các trung tâm du lịch quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc, TPHCM, Hà Nội và Nha Trang.

Tuy vậy, báo cáo cũng cho thấy hành vi du lịch đang thay đổi rõ rệt. Năm 2026 được xem là giai đoạn chuyển từ “đi để check-list” sang “đi để cảm nhận”, khi du khách chú trọng trải nghiệm và cảm xúc cá nhân hơn. Trong xu hướng đó, những điểm đến mang lại nhiều lựa chọn trải nghiệm linh hoạt như Mũi Né ngày càng thu hút.

Khách tham quan không gian trưng bày làng nghề nước mắm tại Mũi Né

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, việc Mũi Né lọt Top 10 toàn cầu phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với những điểm đến kết hợp giữa thiên nhiên và yếu tố phiêu lưu. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng đề cao trải nghiệm và cá nhân hóa, điểm đến này có nhiều lợi thế để định vị mình như một “tọa độ” mới của du lịch trải nghiệm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

VĨNH XUÂN