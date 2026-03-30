Hang Sơn Đoòng lên sóng Đài truyền hình CBS của Mỹ

Phóng sự về Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Trị), hang động lớn nhất thế giới vừa được phát sóng trên chương trình truyền hình danh tiếng “60 Minutes” của Đài truyền hình CBS (Mỹ). Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa kỳ quan thiên nhiên Việt Nam ra thế giới.

Trong phóng sự, Sơn Đoòng được giới thiệu là “kỳ quan của thế kỷ 21”, với quy mô lớn nhất hành tinh, đủ sức chứa cả tòa nhà chọc trời. Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước, hang động này còn sở hữu hệ sinh thái độc lập hiếm có, gồm rừng nguyên sinh, sông ngầm... hình thành qua hàng triệu năm.

Phóng sự được phát vào lúc 19 giờ ngày 29-3 (giờ miền Đông Hoa Kỳ), tức 7 giờ sáng 30-3 (giờ Việt Nam).

Hang Sơn Đoòng. Ảnh Tư liệu

Chương trình cũng kể lại hành trình phát hiện Sơn Đoòng của ông Hồ Khanh, người dân địa phương từ những năm 1990, trước khi được các nhà khoa học quốc tế khảo sát và công bố năm 2009. Từ đó đến nay, Sơn Đoòng trở thành điểm đến thám hiểm hàng đầu thế giới, thu hút sự quan tâm của giới khoa học và du khách cao cấp.

Theo số liệu được công bố, sau hơn một thập niên khai thác hạn chế, Sơn Đoòng đã đón hơn 8.500 lượt khách, mang lại doanh thu khoảng 25,5 triệu USD. Đáng chú ý, các tour thám hiểm đã kín chỗ đến năm 2027, phản ánh sức hút đặc biệt của loại hình du lịch trải nghiệm cao cấp gắn với bảo tồn.

Việc xuất hiện trên "60 Minutes" giúp Sơn Đoòng tiếp cận hàng triệu khán giả toàn cầu, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam. Không chỉ là điểm đến, Sơn Đoòng đang được định vị như một biểu tượng tự nhiên mang giá trị khoa học, sinh thái và khám phá ở tầm quốc tế.

MINH PHONG