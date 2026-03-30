Tàu Coral Princess đưa 1.800 du khách đến Khánh Hòa

Ngày 30-3, Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đón tàu biển Coral Princess, quốc tịch Bermuda, chở khoảng 1.800 du khách quốc tế.

Tàu biển Coral Princess vào vịnh Cam Ranh, sáng 30-3
Tàu xuất phát từ cảng Phú Mỹ (TPHCM) và cập Cảng quốc tế Cam Ranh vào sáng cùng ngày. Trên tàu có khoảng 1.800 du khách, chủ yếu mang quốc tịch Mỹ, Úc và các nước châu Âu.

Sau khi làm thủ tục, du khách tham gia các chương trình tham quan tại Nha Trang với các điểm đến như Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm, làng nghề Trường Sơn... Dự kiến, 18 giờ cùng ngày, tàu rời cảng để tiếp tục hành trình đến Quảng Ninh.

z7672555551497_1d119ff350c9bbee95bd3af36bec4632.jpg
Thời gian gần đây, Cảng quốc tế Cam Ranh liên tục đón nhiều tàu biển quốc tế như Westerdam (quốc tịch Hà Lan), Norwegian Sun (quốc tịch Bahamas), Diamond Princess (quốc tịch Bermuda)...

z7672556345584_26254b5b13de67348a61cfefc5a2d354.jpg
Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã đón 25 chuyến tàu biển quốc tế, với hơn 41.080 du khách lên bờ tham quan.

HIẾU GIANG

