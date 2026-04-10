ITE HCMC 2026 - Khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu

Sáng 10-4, tại Hà Nội, hội thảo giới thiệu Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026, mở ra nhiều kỳ vọng về một mùa kết nối sôi động của ngành du lịch.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM chia sẻ tại hội thảo

Bước sang lần tổ chức thứ 20, ITE HCMC 2026 mang chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”, tiếp tục cho thấy sự mở rộng cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng.

Các đại biểu chia sẻ thông tin về ITE HCMC 2026 mang chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, dấu mốc 20 năm không chỉ là chặng đường phát triển của hội chợ mà còn phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của TPHCM và Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. ITE HCMC giờ đây không còn là một hội chợ thương mại đơn thuần, mà được định vị là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu, nơi hội tụ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, báo chí và đối tác toàn cầu.

Trong định hướng đó, “Kết nối sống động” được nhấn mạnh như một hệ sinh thái du lịch không biên giới, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo song hành cùng các giá trị di sản, tạo nên những kết nối linh hoạt, thực chất giữa các bên tham gia. Còn “Điểm đến toàn cầu” thể hiện cam kết nâng tầm vị thế du lịch TPHCM, hướng tới trở thành điểm hẹn uy tín của khu vực, nơi hội tụ các dòng khách, xu hướng và cơ hội hợp tác quốc tế.

Trên nền tảng đó, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối xúc tiến du lịch quốc tế, góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam và TPHCM thông qua các hoạt động giao thương, quảng bá và truyền thông chuyên sâu.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, từ tháng 10-2025, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã tham gia vào công tác định hướng cùng TPHCM để nâng tầm vị thế của Hội chợ ITE HCMC. Hoạt động này là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, đồng thời giúp các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận xu hướng mới và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hội chợ năm nay cũng được thiết kế với chuỗi hoạt động chuyên môn đa dạng như Hội nghị Quan chức Cấp cao (SOM) và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8... Cùng với đó là các chương trình khảo sát điểm đến dành cho báo chí và người mua quốc tế. Ngày hội cũng dành cho công chúng với nhiều chương trình kích cầu, tạo không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia.

Với không gian giao thương chuyên nghiệp và định hướng phát triển bền vững, ITE HCMC 2026 tiếp tục được kỳ vọng là điểm hẹn quan trọng, nơi doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, địa phương quảng bá hình ảnh và ngành du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

VĨNH XUÂN