Gia Lai ký kết hợp tác với các tỉnh của Lào và Campuchia

Tỉnh Gia Lai vừa tổ chức 2 hội nghị đón tiếp, ký kết hợp tác với 4 tỉnh phía Nam của Lào và 3 tỉnh phía Đông Bắc của Campuchia, góp phần củng cố tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Ngày 29-3, tại hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh phía Nam của Lào, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, Gia Lai duy trì hiệu quả các chương trình hợp tác với các tỉnh Attapeu, Champasack, Saravane, Sekong. Hiện có 15 doanh nghiệp đầu tư tại khu vực này với tổng vốn hơn 595,3 triệu USD, chủ yếu trồng cao su, cây gỗ, chuối và dịch vụ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các tỉnh của Lào tại hội nghị

Giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí hợp tác gần 116 tỷ đồng, trong đó 60 tỷ đồng xây dựng công trình hữu nghị và khoảng 26 tỷ đồng cấp học bổng cho sinh viên Nam Lào…

Phía Lào đánh giá cao hiệu quả hợp tác với Gia Lai, nổi bật ở trao đổi đoàn, hỗ trợ học bổng, y tế, đào tạo nhân lực và các dự án nông nghiệp, chế biến dược liệu. Lãnh đạo tỉnh Saravane đề nghị đưa các nội dung ghi nhớ vào thực chất hơn. Lãnh đạo tỉnh Sekong mong muốn Gia Lai giới thiệu doanh nghiệp đầu tư trồng mía, cao su, cà phê và khảo sát phát triển du lịch.

Lãnh đạo các tỉnh phía Nam của Lào tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai sẵn sàng tăng học bổng, nâng mức hỗ trợ cho sinh viên Lào và đề nghị các địa phương lựa chọn đối tượng phù hợp để đào tạo lâu dài.

Tỉnh Gia Lai xác định ưu tiên hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi gắn với vùng nguyên liệu lớn và chế biến sâu để hai bên cùng có lợi, nhất là người dân. Với du lịch, tỉnh sẵn sàng kết nối doanh nghiệp hai nước theo nội dung đã ký kết.

Kết luận tại hội nghị, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đề nghị hai bên tập trung kết nối giao thương, phát triển logistics, đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp gắn chế biến, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và phối hợp giữ vững an ninh biên giới. Cần phát huy cơ chế trao đổi đoàn, cụ thể hóa nội dung ghi nhớ bằng kế hoạch hàng năm để hợp tác ngày càng thực chất, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với các tỉnh Attapeu, Champasack, Saravane, Sekong (Lào).

Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh của Lào

Chiều cùng ngày, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đón tiếp, tiến tới ký kết các chương trình hợp tác với các tỉnh phía Đông Bắc của Campuchia.

Từ năm 2021 đến nay, hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, góp phần củng cố lòng tin chính trị và nền tảng hợp tác.

Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc của Campuchia

Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phát huy vai trò cửa ngõ giao thương, bảo đảm thông quan 24/7 và đang triển khai mô hình “cửa khẩu số” từ giữa năm 2026. Hiện có 14 doanh nghiệp Gia Lai giao thương với Campuchia, kim ngạch hơn 815 triệu USD. Đồng thời, 15 doanh nghiệp triển khai 19 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 913 triệu USD, chủ yếu nông lâm nghiệp.

Hạ tầng kết nối Lệ Thanh - Oyadav và quốc lộ 19 tạo thuận lợi cho vận tải liên vận. Du lịch, y tế và giao lưu nhân dân được duy trì qua 5 cụm dân cư biên giới.

Ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Gia Lai với đối tác ở Campuchia

Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất về thương mại, đầu tư, giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục và an ninh biên giới.

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác với các tỉnh Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia).

NGỌC OAI