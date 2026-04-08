Nhiều khách sạn ở Đà Lạt giảm giá phòng kích cầu du lịch

Các cơ sở lưu trú giảm giá sâu để kích cầu khách du lịch trong bối cảnh sân bay quốc tế Liên Khương tạm thời đóng cửa để phục vụ dự án nâng cấp, sửa chữa.

Chiều 8-4, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhằm thu hút khách du lịch đến địa phương, từ nay đến hết năm 2026 đã có gần 40 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình kích cầu với nhiều gói khuyến mãi, giảm giá, kèm quà tặng hấp dẫn dành cho du khách.

Khách Sạn Dalat Palace Heritage giảm 45% giá phòng để kích cầu

Chương trình kích cầu du lịch hiện tập trung phần lớn vào các khách sạn ở khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và Phan Thiết với 47 cơ sở lưu trú du lịch. Các doanh nghiệp du lịch chủ yếu khuyến mãi giảm giá phòng lưu trú từ 5-45%, trong đó có nhiều khách sạn từ 3-5 sao. Riêng khu vực Đà Lạt chịu ảnh hưởng trực tiếp sau khi sân bay quốc tế Liên Khương tạm thời đóng cửa để phục vụ dự án nâng cấp, sửa chữa, các chương trình giảm giá đi kèm nhiều ưu đãi hơn những khu vực khác.

Ngoài ra, các chương trình ưu đãi đi kèm khác như không phụ thu cuối tuần, miễn phí nâng cấp, miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng trễ (tùy vào tình trạng phòng)…

Tỉnh Lâm Đồng dịp này cũng tổ chức xúc tiến quảng bá chương trình kích cầu du lịch gắn với giới thiệu điểm đến tại các hội chợ, sự kiện du lịch quy mô lớn như: Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 22 năm 2026, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12-4.

ĐOÀN KIÊN

