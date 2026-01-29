Trung tướng Lê Quang Đạo kiểm tra, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Chiều 29-1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Bính Ngọ năm 2026 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì chặt chẽ hệ thống trực các cấp, phối hợp hiệu quả với các lực lượng hiệp đồng trên địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, toàn Vùng đã điều động 451 lượt tàu, xuồng hoạt động an toàn với tổng quãng đường hơn 239.000 hải lý; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, 303 tàu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, trong đó có các vụ án ma túy, buôn lậu, khai thác khoáng sản trái phép, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý.

Đơn vị cũng duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao; hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực…

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Quang Đạo biểu dương những kết quả toàn diện mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, nội bộ đoàn kết, thống nhất; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tuần tra, kiểm soát trên biển; thực hiện nghiêm các phương án sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Trung tướng Lê Quang Đạo gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MẠNH THẮNG