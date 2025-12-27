Vùng Cảnh sát biển 3 liên tiếp phát hiện 3 vụ chở cát và dầu DO trái phép

Chiều 27-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển cát trái phép, vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc.

Clip: Vùng Cảnh sát biển 3 liên tiếp phát hiện, bắt giữ các tàu chở cát và dầu DO trái phép

Cụ thể, vào lúc 8 giờ ngày 25-12, tại khu vực biển TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện sà lan mang số hiệu BN-1301 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tàu vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan có 5 thuyền viên, do ông V.V.S. (sinh năm 1975, trú tại thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, ông V.V.S. cho biết, phương tiện đang chở khoảng 458m³ cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đến 10 giờ cùng ngày, tại khu vực biển nói trên, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra sà lan số hiệu HD-3044 do ông B.V.H. (sinh năm 1976, trú tại thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, ông B.V.H. cho biết, phương tiện đang vận chuyển khoảng 490m³ cát nhưng không có giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Tổ giám định tiến hành giám định tang vật

Trước đó, trên vùng biển phía Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra tàu cá KG-8794 TS do ông L.V.H. (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển 11.500 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải phương tiện về bờ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG