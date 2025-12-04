Vùng Cảnh sát biển 3: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 4-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2025 và quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao thưởng cho tập, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Năm 2025, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự an toàn trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh Sát biển 3 cứu hộ, cứu nạn ngư dân gặp nạn trên biển, tháng 6-2025

Trong năm, các đơn vị trực thuộc đã kiểm tra 303 lượt tàu cá, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; tịch thu hơn 140.000 lít dầu DO và hơn 2.800m³ cát nhiễm mặn.

Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì, phối hợp triệt phá 8 vụ án ma túy, bắt giữ 8 đối tượng và ra quyết định khởi tố 6 vụ án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường biểu dương những kết quả toàn diện, nổi bật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được trong năm.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển và địa bàn quản lý, bảo đảm xử lý kịp thời, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2025

Đồng thời, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tích cực tham gia giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng, chống khai thác IUU và triển khai hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

MẠNH THẮNG