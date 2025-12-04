Vùng Cảnh sát biển 3: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo.
Năm 2025, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự an toàn trên biển.
Trong năm, các đơn vị trực thuộc đã kiểm tra 303 lượt tàu cá, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; tịch thu hơn 140.000 lít dầu DO và hơn 2.800m³ cát nhiễm mặn.
Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì, phối hợp triệt phá 8 vụ án ma túy, bắt giữ 8 đối tượng và ra quyết định khởi tố 6 vụ án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường biểu dương những kết quả toàn diện, nổi bật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được trong năm.
Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển và địa bàn quản lý, bảo đảm xử lý kịp thời, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…
Đồng thời, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tích cực tham gia giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng, chống khai thác IUU và triển khai hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.