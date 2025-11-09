Vùng Cảnh sát biển 3: Xử phạt 54 tàu vi phạm trong cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 9-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), lực lượng chức năng đã xử phạt 54 tàu cá vi phạm, với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng.

Các lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm IUU tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia

Đây là kết quả sau gần một tháng ra quân, từ ngày 15-10 đến nay, tại khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam – Indonesia. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phối hợp các đơn vị chức năng và lực lượng trực tại hiện trường, đã kiểm tra, kiểm soát 148 tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng cờ Tổ Quốc, áo phao động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Ngoài công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn thực hiện hiệu quả tuyên truyền pháp luật trên biển: tuyên truyền trực tiếp cho 357 thuyền viên, phát 1.032 tờ rơi, tặng 273 cờ Tổ quốc cho ngư dân; đồng thời hỗ trợ cấp cứu 3 lượt ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng ngư dân treo cờ Tổ Quốc trên các tàu cá vươn khơi, bám biển

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá có dấu hiện nghi vấn hoạt động sai tuyến hoặc vi phạm; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Đại tá Lê Văn Tú, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Đại tá Lê Văn Tú, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, nhấn mạnh: “Đây là thời điểm cần nêu cao tinh thần tuyên chiến với các hành vi khai thác IUU, nhằm góp phần cùng cả hệ thống chính trị chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm trước khi Đoàn thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC) tiến hành kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam, dự kiến trong tháng 11 này".

MẠNH THẮNG