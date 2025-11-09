Vùng Cảnh sát biển 3: Xử phạt 54 tàu vi phạm trong cao điểm chống khai thác IUU

Đây là kết quả sau gần một tháng ra quân, từ ngày 15-10 đến nay, tại khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam – Indonesia. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phối hợp các đơn vị chức năng và lực lượng trực tại hiện trường, đã kiểm tra, kiểm soát 148 tàu thuyền hoạt động trong khu vực.
Ngoài công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn thực hiện hiệu quả tuyên truyền pháp luật trên biển: tuyên truyền trực tiếp cho 357 thuyền viên, phát 1.032 tờ rơi, tặng 273 cờ Tổ quốc cho ngư dân; đồng thời hỗ trợ cấp cứu 3 lượt ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.
Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá có dấu hiện nghi vấn hoạt động sai tuyến hoặc vi phạm; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...
Đại tá Lê Văn Tú, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, nhấn mạnh: “Đây là thời điểm cần nêu cao tinh thần tuyên chiến với các hành vi khai thác IUU, nhằm góp phần cùng cả hệ thống chính trị chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm trước khi Đoàn thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC) tiến hành kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam, dự kiến trong tháng 11 này".