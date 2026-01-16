Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ký kết hợp tác với 13 đơn vị trong và ngoài nước

Ngày 16-1, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) đã ký thỏa thuận hợp tác với 13 đơn vị, gồm các hiệp hội, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ký kết hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh: “Trong bối cảnh giáo dục đại học tăng trưởng mạnh, gắn đào tạo với thực tiễn, gắn nhà trường với doanh nghiệp xã hội, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định hợp tác là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm của sinh viên. Việc ký kết hợp tác khẳng định sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm cùng phát triển bền vững giữa nhà trường và các đối tác”.

Các doanh nghiệp trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông qua ký kết hợp tác, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn, nhằm mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Cùng với đó là mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo với thực tiễn…

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 100 triệu đồng cho quỹ học bổng của trường.

KHÁNH CHI