Hơn 2.100 học sinh khai giảng năm học mới dưới mái trường gần 100 năm tuổi

Hòa chung không khí cả nước rộn ràng khai giảng năm học mới, sáng 5-9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và vinh danh học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Hơn 2.100 học sinh bước vào năm học mới, trong đó học sinh khối 10 chính thức bắt đầu hành trình dưới mái trường gần 100 năm tuổi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, và Chủ tịch UBND phường Chợ Quán Nguyễn Võ Xuân Kỳ tặng hoa chúc mừng tập thể sư phạm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chợ Quán, cùng đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và cựu học sinh nhà trường.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo phường Chợ Quán trao lẵng hoa chúc mừng nhà trường, với mong muốn thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Bé Hiền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các thầy, cô giáo Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Đây cũng là lễ khai giảng đầu tiên của ông Hồ Tấn Minh trên cương vị Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trước đó, ngày 27-8, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Ông Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM, đánh trống khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Theo ông Hồ Tấn Minh, năm học 2025-2026, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 99,53% học sinh đạt mức Tốt về rèn luyện; 97,71% đạt mức Tốt về học tập và 97,24% đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Học sinh khối lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) trong ngày khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh trường giành 153 giải, gồm 5 giải Nhất, 44 giải Nhì, 39 giải Ba và 65 giải Khuyến khích. Đây là năm học thứ hai liên tiếp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia cao nhất cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Hồ Tấn Minh tuyên dương em Nguyễn Lê Duy Khang, học sinh lớp 10 chuyên Tin 1, là thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 tại Astana, Kazakhstan và giành Huy chương Đồng. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Ở đấu trường quốc tế, Nguyễn Lê Duy Khang, học sinh lớp 10 chuyên Tin 1, là thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 tại Astana, Kazakhstan và giành Huy chương Đồng. Hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trường cũng đạt 16 giải cấp thành phố, 4 giải cấp quốc gia và một giải đặc biệt do Hiệp hội AAAI (Mỹ) trao tặng.

Năm 2026, tỷ lệ học sinh của trường tốt nghiệp THPT đạt 100%, trong đó 10 học sinh được miễn thi nhờ thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo báo cáo của nhà trường, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học trong và ngoài nước đạt 100%.

Tại lễ khai giảng, nhà trường vinh danh học sinh đạt giải quốc tế trong hè 2026; 43 học sinh thuộc diện tuyển thẳng đại học nhờ thành tích cấp quốc tế, quốc gia và 48 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các tổ hợp A00, B00, C00, D00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và trúng tuyển đại học.

Quỹ học bổng thầy Bùi Trọng Chương và Ban Liên lạc thầy cô, cựu học sinh Petrus Ký - Lê Hồng Phong trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Dịp này, Quỹ học bổng thầy Bùi Trọng Chương và Ban Liên lạc thầy cô, cựu học sinh Petrus Ký - Lê Hồng Phong dành 40 suất học bổng với tổng trị giá 443 triệu đồng cho học sinh học tập xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn. Cựu học sinh khóa 1992-1995 cũng dành 15 suất học bổng, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Phường Tăng Nhơn Phú khánh thành ngôi trường “hạnh phúc - chất lượng - thân thiện”

Sáng 5-9, Đảng ủy, UBND phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Tăng Nhơn Phú, với quy mô tiếp nhận hơn 1.000 học sinh.

Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Dự án xây mới Trường Tiểu học Tăng Nhơn Phú được xây dựng trên khu đất 7.126m², quy mô 1 trệt, 3 lầu, gồm 30 phòng học đạt chuẩn và các phòng chức năng, với tổng mức đầu tư gần 68 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu cho biết, trước áp lực gia tăng dân số cơ học, nhu cầu trường, lớp trên địa bàn ngày càng cấp thiết. Vì vậy, phường ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại. Trường Tiểu học Tăng Nhơn Phú được đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Lãnh đạo phường mong muốn Ban giám hiệu, giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý, dạy học, xây dựng trường học theo hướng “hạnh phúc - chất lượng - thân thiện”. Đồng thời, phường sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời hỗ trợ nhà trường về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, an ninh, an toàn giao thông và các điều kiện cần thiết.

Cô và trò Trường Tiểu học Tăng Nhơn Phú. Ảnh: QUANG HUY

Niềm vui của các em học sinh trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: QUANG HUY

* Sáng 5-9, gần 1.900 học sinh Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa hân hoan bước vào khai giảng năm học mới 2026-2027.

Cô, trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa hân hoan đón chào năm học mới.

Năm học 2025-2026 đã đánh dấu với nhiều thành tích đáng tự hào của thầy và trò Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa ở cả đấu trường trong nước và quốc tế. Trong năm học, nhà trường có 5 dự án đạt giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp Thành phố; 1 giải nhất và 1 giải nhì Cuộc thi “Học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” STARTUP cấp thành phố; 3 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4…

Ở sân chơi quốc tế, trường có 149 giải Kỳ thi Toán Quốc tế AMO 2025; 151 giải Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2026…

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa là ngôi trường đầu tiên của TPHCM tuyển sinh lớp 6 theo hình thức tổ chức kỳ khảo sát toàn thành phố. Năm học 2026-2027, trường có 1.850 học sinh, tiếp tục cam kết với mục tiêu chất lượng, phát triển toàn diện học sinh, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2… Đây cũng được xem là những mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của ngành GD-ĐT TPHCM trong năm học mới.

* Sáng 5-9, Trường Tiểu học Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM) tổ chức Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027.

Thầy Tô Hữu Cường, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Đa, cho biết, trong năm học 2026-2027, trường có 1.200 học sinh, khối lớp 1 có 230 học sinh/6 lớp học.

Trường Tiểu học Thanh Đa được khởi công vào ngày 8-12-2025 trên diện tích khu đất hơn 6.700 m2, tổng vốn đầu tư 101 tỷ đồng. Công trình gồm 3 tầng và 1 tum kỹ thuật.

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Đa đón năm học mới với cơ sở vật chất khang trang. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân chia sẻ, Trường Tiểu học Thanh Đa là ngôi trường đầu tiên được xây dựng mới sau khi phường Bình Quới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc hoàn thành trường ngay đầu năm học mới giúp học sinh trên địa bàn phường có môi trường học tập tốt hơn.

CÔNG CHƯƠNG - QUANG HUY - YẾN HOA - THÁI PHƯƠNG