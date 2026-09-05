Nhiều hoạt động vui tươi chào đón học sinh trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027

Sáng 5-9, học sinh các trường học trên địa bàn TPHCM nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Các trường tiểu học đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) hào hứng trong nghi thức chào đón học sinh lớp 1 tại lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), hoạt động gây ấn tượng nhất tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 là chào đón các "tân binh" khối 1. Nhằm giúp học sinh lớp 1 không bỡ ngỡ, hòa chung không khí nô nức của toàn trường, các em được anh, chị khối 2, 3, 4, 5 chào đón hân hoan trong tiếng vỗ tay giòn giã.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) hào hứng trong nghi thức chào đón học sinh lớp 1 tại lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cô Lê Thị Huyền Trân, Khối trưởng chuyên môn Khối 1, cho biết, để chuẩn bị cho ngày khai giảng, mỗi lớp 1 được chọn một hình ảnh làm biểu tượng của lớp để qua đó gửi gắm thông điệp yêu thương tập thể lớp cùng hướng đến. Đơn cử lớp 1TH2 chọn biểu tượng là mặt trời hạnh phúc với phương châm học hết sức, chơi hết mình, đoàn kết và hạnh phúc.

Cùng với đó, đại diện học sinh khối 1 được các anh, chị khối 5 nắm tay bước lên sân khấu, cùng choàng lên vai nhau những cái ôm chân thành, chia sẻ những lời chúc để cùng nhau chào đón một năm học mới.

Học sinh lớp 5 nắm tay chào đón các em học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Điểm mới của lễ khai giảng năm học này tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo là học sinh ở cơ sở chính (số 81 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh) chào đón thêm các thành viên mới là học sinh của phân hiệu (số 494 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh) - trước đây là Trường Tiểu học Chương Dương, sau khi địa phương sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) phấn khởi tham gia các hoạt động trong lễ khai giảng năm học 2026-2027. Clip: HOÀNG HÙNG

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Lê Thanh Hương chia sẻ, cơ sở chính có 1.306 học sinh, phân hiệu có 465 học sinh. Tổng số học sinh toàn trường năm học 2026-2027 là 1771 em.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) tham gia hoạt động STEM ngay sau lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Để ổn định việc học của học sinh, học sinh ở lớp nào, cơ sở nào vẫn tiếp tục học tập ở đó, không thay đổi nơi học, đồng phục hay bất kỳ xáo trộn nào. Từ công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đến các hoạt động chuyên môn trong năm học, nhà trường không phân biệt học sinh ở hai cơ sở. Các em đều được sử dụng các phòng chức năng, trang thiết bị, các hoạt động học tập và trải nghiệm như nhau", cô Lê Thanh Hương chia sẻ.

Tại lễ khai giảng, học sinh được truyền cảm hứng thông qua phần chia sẻ kinh nghiệm học tập từ các anh chị lớp 10, 11, 12 - từng là cựu học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Lê Đình Lâm, học sinh lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), nhắn gửi: "Bên cạnh việc học, các em hãy tham gia nhiều hoạt động ở trường tiểu học với tinh thần học hết sức, chơi hết mình, dành thời gian cho một môn thể thao để có sức khỏe tốt, hình thành kỹ năng từ nhỏ, giúp các em thành công ở các bậc học tiếp theo".

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) tham gia hoạt động tập thể đầu năm ngay sau lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM), năm học 2026-2027 được nhà trường xác định chủ đề năm học là “Bản sắc Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đổi mới tư duy, kiến tạo giá trị”.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) hào hứng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: THU TÂM

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, mong muốn mỗi học sinh, giáo viên dám nghĩ, dám làm, dám thử thách, tự tin thể hiện bản thân và tỏa sáng theo cách riêng, từ đó tạo ra những giá trị tốt đẹp, có ích cho bản thân, bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) hào hứng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: THU TÂM



Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chào đón 315 học sinh lớp 1. Các hoạt động hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường học tập thân thiện, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, giúp học sinh thích thú khám phá, trải nghiệm và học tập.

Riêng tại phân hiệu số 181 đường Hoàng Sa của Trường Tiểu học-THCS Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) - trụ sở của Trường Tiểu học Trần Khánh Dư trước đây, học sinh được cảm nhận không khí hân hoan của năm học mới ngay khi được chào đón từ cổng trường với bóng bay, cờ hoa rực rỡ.

Học sinh tại phân hiệu số 181 đường Hoàng Sa của Trường Tiểu học-THCS Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) hân hoan chào đón năm học mới. Ảnh: THU TÂM.

Trường Tiểu học - THCS Tân Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đuốc Sống, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư và Trường THCS Văn Lang. Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục không làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức các hoạt động dành cho học sinh.

Ghi nhận chung tại các trường tiểu học cho thấy, lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày cuối tuần nên nhiều phụ huynh cùng dự khai giảng với con. Thời tiết sáng 5-9 mát mẻ tạo không khí dễ chịu, giúp học sinh hân hoan bước vào năm học mới.

THU TÂM