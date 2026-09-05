Lãnh đạo TPHCM dự lễ khai giảng năm học 2026-2027

Hòa cùng không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng 5-9, các đồng chí lãnh đạo TPHCM đã đến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố.

Tại Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM), đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đến dự lễ khai giảng năm học mới.

Dịp này, Trường THCS Nguyễn Trãi khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM, là phần quà của lãnh đạo Thành ủy TPHCM dành tặng học sinh nhà trường. Trường cũng trao heo đất và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trường THCS Nguyễn Trãi được thành lập năm 2013, đưa vào sử dụng từ năm học 2014-2015. Từ năm học 2019-2020, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; riêng năm học 2023-2024 và 2024-2025 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Trường cũng được Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn TPHCM.

Năm học 2026-2027, trường có 3.534 học sinh, với 76 lớp từ khối 6 đến khối 9; đội ngũ gồm 136 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, khối 6 có 800 học sinh.

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng thầy cô, học sinh thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đồng chí Lê Quốc Phong tham quan phòng học STEM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

* Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Tân Hải, TPHCM), đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Đồng chí Võ Văn Minh tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Hưng Đạo. Ảnh: NGUYỄN NAM

Năm học 2026-2027, Trường THPT Trần Hưng Đạo có 41 lớp với hơn 1.800 học sinh; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm 86 người, 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THPT Trần Hưng Đạo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2022-2027. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 99,63%; 85% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Học sinh nhà trường đạt 40 giải học sinh giỏi cấp thành phố, cùng nhiều thành tích tại các cuộc thi STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và hội thao cấp thành phố.

Các em học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỄN NAM

* Cùng ngày, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 (phường Thuận Giao, TPHCM).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng lẵng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới

Năm học này, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 đón 1.360 học sinh, với 29 lớp thuộc 5 khối; trong đó có 266 học sinh vào lớp 1. Phần lớn học sinh là con công nhân, người lao động.

Tại lễ khai giảng, thầy và trò nhà trường cùng các đồng chí lãnh đạo theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 Hồ Văn Dũng đánh trống khai giảng năm học mới

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được khánh thành đầu tháng 8-2026, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 145 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình được xây dựng, hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công, gồm 40 phòng học và nhiều phòng chức năng như STEM, thư viện số, tin học, ngoại ngữ, mỹ thuật, âm nhạc, nhà thi đấu đa năng... Việc đưa trường vào sử dụng trước thềm năm học mới góp phần giảm áp lực trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, đồng thời phát huy hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Sáng 5-9, Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An, TPHCM) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đến dự và chung vui cùng thầy trò nhà trường có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM tặng hoa chúc mừng và trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân

Năm học 2026-2027, Trường THPT Trịnh Hoài Đức có 41 lớp học gồm: 15 lớp khối 10 với 637 học sinh; 13 lớp khối 11 với 513 học sinh và 13 lớp khối 12 với 524 học sinh.

Học sinh Trường THPT Trịnh Hoài Đức phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới

Nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy 2 buổi/ngày theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhà trường chuẩn bị chu đáo về nguồn lực với 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 43 thạc sĩ.

* Tại Trường Mầm non Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TPHCM), trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, nhà trường vinh dự được UBND TPHCM tặng Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2024-2025".

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng lãnh đạo xã Bàu Bàng tặng Cờ thi đua cho nhà trường

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM đã trao tặng danh hiệu thi đua cao quý này đến tập thể nhà trường.

Trong năm học 2026-2027, Trường Mầm non Bàu Bàng có 2 cơ sở, trước đây là Trường Mầm non Ánh Dương (cũ) và Trường Mầm non Lai Uyên (cũ), với tổng số 29 lớp/894 trẻ.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng lãnh đạo xã Bàu Bàng dự lễ khai giảng tại Trường Mầm non Bàu Bàng

Cô và trò Trường Mầm non Bàu Bàng trong ngày khai giảng

>>> Một số hình ảnh khai giảng năm học mới tại TPHCM

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các tiết mục văn nghệ sôi động chào mừng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Lê Thanh Hương cùng đại biểu và học sinh trồng cây hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, sáng 5-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

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