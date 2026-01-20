Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIV

Sự kiện khai mạc ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới. Các cơ quan truyền thông lớn từ khu vực đến quốc tế đều đồng loạt đưa tin đậm nét, dành sự quan tâm sâu sắc cùng những nhận định tích cực.

Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina đánh giá Đại hội XIV có vai trò quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời đăng tải nhiều hình ảnh cũng như mô tả về bầu không khí tại Hà Nội những ngày này. Hãng thông tấn AFP (Pháp) nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của đại hội khi đề cập đến mục tiêu tham vọng: đưa tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. AFP lưu ý các ưu tiên hàng đầu sẽ là thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, đồng thời khẳng định mô hình lãnh đạo tập thể vẫn là đặc trưng cốt lõi của hệ thống chính trị Việt Nam.

Cùng chung nhận định, hãng tin AP (Mỹ) và BBC (Anh) đều cho rằng đây là nơi đưa ra những quyết sách quan trọng nhất trong 5 năm tới, từ chính sách đối ngoại đến công tác cán bộ chiến lược. Hãng tin Reuters (Anh) khẳng định từ công cuộc đổi mới cuối thập 1980, Việt Nam từ một quốc gia với nhiều khó khăn sau chiến tranh trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Trong khi đó, hãng tin China Daily (Trung Quốc) gọi Việt Nam là “điểm sáng tăng trưởng” của Đông Nam Á với GDP năm qua đạt trên 8%, đồng thời ấn tượng với việc lần đầu tiên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia.

Dưới góc độ kinh tế, tờ Financial Times (Anh) đánh giá Đại hội XIV diễn ra vào thời điểm Việt Nam-một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới đang phải thích nghi với những biến động thương mại toàn cầu. Financial Times cho rằng Việt Nam đang nỗ lực chuyển dịch mô hình phát triển từ dựa vào xuất khẩu sang tăng cường sức chống chịu nội tại. Các cải cách bộ máy và mục tiêu tăng trưởng hai con số chính là minh chứng cho khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

The Star, tờ báo lâu đời tại Malaysia, đăng bài chi tiết, giới thiệu về Đại hội, thời gian diễn ra, cách thức tiến hành cũng như tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này. Cùng chung quan điểm, trang tin Gulf Observer (Pakistan) khẳng định đây là một sự kiện chính trị trọng đại với tầm ảnh hưởng sâu rộng. Đại hội là nơi định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và lộ trình phát triển của Việt Nam cho đến giữa thế kỷ 21.

