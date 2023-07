TTC AgriS Innovation Day 2023 - dẫn dắt xu hướng nông nghiệp bền vững

Sự kiện được tổ chức lần đầu vào năm 2023 với chủ đề "Serving the best natural nutrition for body needs", là bước đi tiên phong của TTC AgriS chính thức tham gia vào cuộc chơi sản xuất chế biến thực phẩm Plant-based.

Thông qua hàng trăm sản phẩm, giải pháp mới, TTC AgriS tái khẳng định chiến lược kinh doanh xanh là xương sống cốt lõi. Đồng thời mang đến bức tranh xây dựng nền nông nghiệp tái sinh trong phiên thảo luận về “Hành trình phát triển bền vững”.

Tối ưu hóa chuỗi giá trị cây trồng, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Đại diện TTC AgriS, thành viên HĐQT, Tiến sĩ Trần Tấn Việt khẳng định vị thế tiên phong dẫn dắt xu hướng nông nghiệp xanh của doanh nghiệp. “Với cam kết cung cấp cho thị trường các giải pháp Xanh từ sản xuất Sạch, TTC AgriS luôn triển khai quy trình sản xuất “xanh” từ nông trại đến bàn ăn, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu từ các phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất, chủ động nghiên cứu và áp dụng giải pháp ong mắt đỏ Abi phòng trừ sâu bệnh từ thiên địch, không gây tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản,…”.

TTC AgriS cũng chú trọng yếu tố kinh tế tuần hoàn để tối ưu hóa chuỗi giá trị cây trồng. Từ đó tái sử dụng nguyên vật liệu để tạo ra các sản phẩm mới mang giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường, đóng góp cho kinh tế địa phương.

Tiến sĩ Chu Kỳ Sơn, Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống, đánh giá cao tư duy kinh tế trong nông nghiệp của TTC AgriS đúng theo định hướng mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đặt ra cho các đơn vị trong nước. “TTC AgriS Innovation Day 2023 là minh chứng rõ nét cho các lợi ích kinh tế trong nông nghiệp bền vững. Không chỉ chia sẻ được với người tiêu dùng và khách hàng các sản phẩm khai thác tối ưu giá trị cây trồng để “xoá nhoà ranh giới” giữa phế phụ phẩm và tài nguyên nhiên liệu, TTC AgriS còn tạo ra các giá trị gia tăng ngoài lợi nhuận…”.

Dẫn dắt xu hướng nông nghiệp bền vững 4.0

Đánh giá về mô hình và các giải pháp, sản phẩm bền vững của TTC AgriS, Tiến sĩ Trần Công Thắng - Viện Trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp cho biết, “Sản phẩm bền vững là kết tinh của nghiên cứu phát triển dựa trên chiến lược xanh cốt lõi. Và công nghệ là yếu tố then chốt giúp chắt lọc giá trị tốt trong sản xuất chế biến cho sản phẩm toàn diện. Là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững dẫn đầu công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, TTC AgriS đã khai mở kỷ nguyên của công nghệ số trong phát triển kinh tế nông nghiệp quốc gia”.

Tại sự kiện, TTC AgriS đã giới thiệu hàng loạt các giải pháp 4.0 DigiTech như DigiFarm, DigiFactory, DigiRetails… giúp đồng bộ và liên kết toàn vẹn chuỗi giá trị thương mại từ khai thác nguyên liệu đến quản lý vận hành.

Với năng lực tăng trưởng xanh, TTC AgriS cũng là doanh nghiệp mía đường duy nhất liên tiếp có mặt trong rổ chỉ số VNSI20 - Top 20 cổ phiếu có điểm Phát triển bền vững cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022.

“Trong tương lai tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, bảo đảm đa dạng sinh học để cùng đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường. Kỳ vọng rằng, các cam kết của TTC AgriS về cân bằng phát thải Net Zero vào năm 2035, phát triển vùng nguyên liệu organic, đa dạng hóa chuỗi giá trị cây trồng,… cũng sẽ đặt ra tiêu chuẩn chung cho các doanh nghiệp, thúc đẩy nền nông nghiệp tái sinh quốc gia”, đại diện TTC AgriS khẳng định.