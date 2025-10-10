TTTM AEON Tân An: Tạo gần 1.000 việc làm cho người dân địa phương

Tuần qua, Trung tâm thương mại AEON Tân An (Tây Ninh) vừa chính thức đi vào hoạt động, là trung tâm thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô hơn 27.000 m², trở thành một trong những điểm đến thương mại, dịch vụ lớn nhất khu vực Nam bộ.

Theo ông Tezuka Daisuke, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, việc khai trương AEON Tân An đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại Việt Nam, thị trường trọng điểm chỉ sau Nhật Bản. Trung tâm không chỉ mang lại gần 1.000 việc làm cho người dân địa phương mà còn góp phần lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường. Với ý tưởng “Công viên cộng đồng hằng ngày”, AEON Tân An được thiết kế như một không gian sống xanh, hài hòa giữa thương mại, giải trí và trải nghiệm văn hóa.

Người tiêu dùng mua sắm tại AEON Tân An

Trung tâm quy tụ hơn 30 thương hiệu lớn trong và ngoài nước, khu ẩm thực đa phong cách, siêu thị AEON hiện đại cùng rạp chiếu phim Galaxy Cinema quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu mua sắm và giải trí của cư dân Tây Ninh và các tỉnh lân cận. Tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của tỉnh, liền kề quốc lộ 1A và cao tốc TPHCM – Trung Lương, AEON Tân An không chỉ giúp mở rộng chuỗi bán lẻ hiện đại của AEON tại Việt Nam mà còn góp phần định hình diện mạo thương mại mới, khẳng định vị thế Tây Ninh là điểm đến đầu tư, tiêu dùng và du lịch hấp dẫn của vùng Đông Nam bộ. Sau tuần đầu tiên mở cửa phục vụ khách hàng, AEON Tân An ghi nhận hơn 250.000 lượt khách, tương đương hơn 8% dân số toàn tỉnh, phản ánh sức hút mạnh mẽ của trung tâm tại khu vực.

HÂN THI