“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

Ngày 10-10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPortTM do liên doanh T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và “ông lớn” logistics Châu Á – Tập đoàn YCH (Singapore) đã chính thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ.

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương Singapore - Tiến sĩ Tan See Leng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu; Tiến sĩ Robert Yap, Chủ tịch Tập đoàn YCH, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPortTM đã thực hiện nghi thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), phân khu chức năng chiến lược trong hệ sinh thái logistics đa phương thức của Việt Nam SuperPortTM.

Nghi thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT)

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mở ra lựa chọn mới trong phương thức vận chuyển hàng hóa mà còn minh chứng cho quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Singapore trong việc thúc đẩy vị thế kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước đó, tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận, Vận tải Quốc tế (FWC 2025) được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam SuperPortTM cũng đã “tiết lộ” các thông tin quan trọng về chiến lược phát triển và kế hoạch vận hành OACT.

Là một trong những kho hàng không kéo dài đầu tiên tại Việt Nam tiên phong tích hợp đầy đủ chức năng như một “nhà ga hàng hóa ngoài sân bay”, OACT cung cấp các dịch vụ: làm thủ tục hải quan, soi chiếu an ninh, lưu trữ, xếp dỡ ULD (thiết bị chất xếp lên tàu bay), vận chuyển ra sân bay…

Tại đây, hàng hóa sẽ được xử lý theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu tiếp nhận đến khi vận chuyển ra tàu bay. Được xây dựng và trang bị cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh hàng hóa quốc tế, OACT có khả năng tiếp nhận và xử lý hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp và các hãng vận tải đến từ các thị trường khắt khe như Mỹ, châu Âu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế phía Bắc, kết nối hơn 20 khu công nghiệp lớn với các cảng biển, sân bay lớn như Nội Bài, Hải Phòng, Quảng Ninh và kéo dài đến Vân Nam, Côn Minh (Trung Quốc), OACT vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa Việt Nam, khu vực Trung Quốc - ASEAN, tạo cầu nối trực tiếp với mạng lưới hàng không quốc tế và các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, châu Á.

Theo Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPortTM: “OACT là một sáng kiến mang tính bước ngoặt, được xem như “cánh tay nối dài” của hệ thống nhà ga hàng hóa trong sân bay. Việc đưa OACT vào vận hành không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái logistics đa phương thức của Việt Nam SuperPortTM mà còn góp phần giảm tải tới 25% áp lực hàng hóa tại các nhà ga sân bay lớn, mở rộng khả năng kết nối hàng hóa từ nội địa ra thế giới”.

Với định hướng là nhà ga hàng hóa hiện đại, thông minh, OACT sẽ ứng dụng các tiến bộ công nghệ: AI, Robotics… Cụ thể, Việt Nam SuperPortTM đã hợp tác cùng Google và Kyndryl nghiên cứu và phát triển AI thế hệ mới tích hợp vào máy soi chiếu an ninh để phát hiện hàng cấm, hàng nguy hiểm, đồng thời, ứng dụng AI trong tự động xác thực chứng từ hàng hóa nhằm tăng cường an toàn và an ninh hàng hóa.

Cùng với đó, với sự hỗ trợ của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), Việt Nam SuperPort™ đang nghiên cứu phát triển xe dẫn đường tự động điều hướng (Autonomous Guided Vehicles – AGV); Robot chất xếp (Robot loader); Robot di động tự hành (Autonomous Mobile Robots - AMR) nhằm tự động hóa toàn bộ quy trình kho vận, dự kiến nâng cao năng suất vận hành tới 35% trong khi giảm thiểu 50% tỷ lệ sai sót.

Kho hàng không kéo dài tại “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc

Dự kiến, OACT sẽ được số hóa toàn diện cùng nền tảng logistics tích hợp, cho phép doanh nghiệp theo dõi, quản lý và đặt dịch vụ trực tuyến trên một hệ thống duy nhất từ khai báo hải quan, kiểm soát an ninh đến thanh toán điện tử. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng hàng không số hóa toàn diện, kết nối Việt Nam với mạng lưới logistics thông minh của khu vực ASEAN và toàn cầu.

Theo Tiến sĩ Robert Yap, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn YCH: “Việc chính thức vận hành OACT khẳng định tầm vóc của mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Singapore, thể hiện năng lực hoạch định chiến lược, chia sẻ công nghệ và tầm nhìn chung trong việc xây dựng chuỗi cung ứng thông minh, xanh và kết nối khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để ASEAN vươn lên vai trò trung tâm trong thương mại toàn cầu”.