Triển khai mô hình dịch vụ công tại điểm giao dịch của Agribank ở Hà Nội

Ngày 08-10-2025, tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội (TTPVHCC), Công ty Luật TNHH Trần Anh và Agribank tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai “Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của TTPVHCC tại các điểm giao dịch của Agribank” trên địa bàn TP Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai trương “Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận dịch vụ công” tại Hội sở Chi nhánh Hà Nội I

Hợp tác vì người dân - Gắn kết tài chính với hành chính công

Theo thỏa thuận hợp tác, Agribank sẽ bố trí không gian tại các điểm giao dịch của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội làm “Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của TTPVHCC”, giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định: "Đây không chỉ là một thỏa thuận hợp tác, mà là sự hội tụ của khát vọng đổi mới, tinh thần đồng hành cùng Chính phủ và sứ mệnh phục vụ nhân dân của Agribank. Mô hình dịch vụ công tại Agribank chính là một bước đi thực tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, giảm thủ tục, giảm chi phí xã hội, nâng cao niềm tin vào Nhà nước và hệ thống ngân hàng Việt Nam...". Cũng theo ông, đó còn là niềm tin xã hội được củng cố, là mối liên kết Nhà nước - Ngân hàng - Nhân dân được siết chặt trong cùng một khát vọng “Vì một Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc”.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại lễ ký kết

Với triết lý kinh doanh “Mang phồn thịnh đến khách hàng” và hơn 40.000 cán bộ, người lao động, hơn 2.300 điểm giao dịch lưới phủ kín đến 100% số xã trên cả nước, Agribank mang trong mình một niềm tin thống nhất: “Mỗi cán bộ Agribank là một đại sứ của niềm tin, là người đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình phục vụ nhân dân”.

Trên cơ sở nhu cầu của người dân và thực tế gắn với hoạt động của ngân hàng, tại các điểm giao dịch, Agribank sẽ phối hợp với TTPVHCC và Công ty Luật Trần Anh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện 8 nhóm thủ tục gồm: Đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp); Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm (xóa thế chấp/giải chấp); Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Các thủ tục hành chính về hộ tịch…

Bước tiến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Với mô hình hợp tác giữa 3 trụ cột “Tài chính - Hành chính - Pháp lý” tại một điểm giao dịch, người dân có thể được hướng dẫn, tư vấn, nộp hồ sơ và nhận kết quả các thủ tục hành chính ngay tại ngân hàng. Theo đó, thời gian xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được rút ngắn từ 10-30 ngày xuống còn 5-10 ngày; việc hướng dẫn hồ sơ đồng bộ, hạn chế sai sót phải thực hiện nhiều lần, giảm tỷ lệ hồ sơ bị trả lại; khách hàng (cá nhân và tổ chức) không cần di chuyển nhiều nơi… Những kết quả tích cực này sẽ góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ công và ngân hàng. Đây là mô hình liên thông 3 trụ cột “Tài chính - Hành chính - Pháp lý” đầu tiên được triển khai tại Hà Nội, nhằm giúp người dân giảm bớt thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí và tiếp cận dịch vụ công minh bạch, hiệu quả.

Theo chia sẻ của ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội, lễ ký kết với Agribank triển khai điểm giao dịch tại ngân hàng là hành động thiết thực, hiện thực hóa phương châm: mang thủ tục hành chính đến bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào để phục vụ người dân và doanh nghiệp bên ngoài cơ quan hành chính, ngoài khung giờ hành chính.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoan nghênh tinh thần của các đơn vị tham gia triển khai mô hình tích hợp “Tài chính - Pháp lý - Hành chính” để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính trong ngành ngân hàng. Với sự tích hợp dữ liệu hành chính giữa hệ thống của TTPVHCC và Agribank, hiệu quả đạt được sẽ rất tích cực. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị, sau thời gian triển khai thí điểm, các đơn vị tham gia mô hình có sự tổng kết, đánh giá kết quả đạt được bằng số liệu cụ thể để cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá mô hình hợp tác sẽ rất hiệu quả, đúng chủ trương mà Trung ương chỉ đạo là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết

Đại diện 3 bên (Agribank - TTPVHCC - Công ty Luật TNHH Trần Anh) ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai “Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của TTPVHCC tại các điểm giao dịch của Agribank” dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND TP Hà Nội; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an

Thí điểm triển khai tại 5 điểm giao dịch đầu tiên Trong giai đoạn đầu, mô hình dịch vụ công sẽ được thí điểm tại 5 điểm giao dịch của Agribank trên địa bàn Hà Nội, gồm: Chi nhánh Sóc Sơn - Phòng giao dịch Phù Lỗ; Chi nhánh Hà Tây I - Phòng giao dịch Tản Lĩnh; Chi nhánh Hà Tây (Hội sở Chi nhánh); Chi nhánh Hà Nội I (Hội sở Chi nhánh) và Chi nhánh Tam Trinh (Hội sở Chi nhánh). Cùng ngày 08-10-2025, Agribank phối hợp với TTPVHCC đã tổ chức lễ khai trương Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận dịch vụ công tại Hội sở Chi nhánh Hà Nội I (90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Agribank News