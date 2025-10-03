Trung thu sum vầy cùng thẻ tín dụng OCB

Từ ẩm thực, mua sắm, giải trí, đến di chuyển, công nghệ... mọi nhu cầu chi tiêu, trải nghiệm trong dịp Trung thu đều dễ dàng và tiết kiệm hơn cùng thẻ tín dụng quốc tế OCB. Ưu đãi hấp dẫn lên đến hàng triệu đồng, áp dụng tại nhiều thương hiệu lớn trên toàn quốc.

Thẻ OCB cùng nhiều ưu đãi giúp khách hàng chi tiêu tiết kiệm và dễ dàng dịp Trung thu

Theo đó, đối với lĩnh vực ẩm thực, chủ thẻ sẽ được giảm ngay 300.000 đồng cho hóa đơn từ 1,2 triệu đồng tại các chuỗi nhà hàng nổi tiếng thuộc hệ thống Golden Gate như Kichi-Kichi, Manwah, Gogi House, K-Pub và Cloud Pot, tạo điều kiện lý tưởng cho những buổi tiệc đoàn viên ấm cúng và tiết kiệm chi phí dịp lễ hội. Không chỉ vậy, nhằm tối ưu hóa các bữa tiệc tại gia hoặc công ty, thẻ OCB cũng giảm ngay 25.000 đồng cho các đơn hàng từ 100.000 đồng khi đặt qua các ứng dụng giao thức ăn phổ biến như GrabFood, BeFood hoặc Shopee Food.

Trung thu cũng là dịp để trao gửi tình cảm, gắn kết với người thân và bạn bè bằng những món quà bất ngờ, ý nghĩa. Thấu hiểu điều đó, OCB tung ưu đãi dành riêng cho các tín đồ mua sắm online. Cụ thể, chủ thẻ sẽ được giảm ngay 200.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ cho hóa đơn từ 2 triệu đồng, ưu đãi này được áp dụng vào các thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày đôi trong tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng còn tặng thêm mã ưu đãi hàng ngày giảm 59.000 đồng cho đơn hàng chỉ từ 500.000 đồng, giúp khách hàng gửi trao yêu thương trọn vẹn hơn.

Ngoài ra, nhằm giúp khách hàng thoải mái di chuyển dịp lễ hội, khi di chuyển bằng dịch vụ gọi xe qua các ứng dụng quen thuộc như Grab, Be và XanhSM, chủ thẻ sẽ nhận được voucher giảm ngay 15.000 đồng cho các chuyến xe từ 50.000 đồng.

Bên cạnh chương trình ưu đãi dịp Trung thu, OCB còn đặc biệt mang đến các ưu đãi dành riêng cho các khách hàng ưa thích công nghệ và sự hiện đại. Theo đó, khi mua iPhone 17 series và iPhone Air, chủ thẻ được giảm ngay 1 triệu đồng tại hệ thống FPTShop, CellphoneS, Thế giới di động, Điện máy Xanh và TopZone.

Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, Thẻ OCB đã và đang được định vị như một giải pháp tài chính toàn diện thông qua việc không ngừng mở rộng danh mục ưu đãi, đảm bảo tương thích với mọi nhu cầu sinh hoạt từ giải trí, mua sắm trực tuyến, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cho đến các lĩnh vực trọng yếu như đầu tư giáo dục, sức khỏe và nâng cấp thiết bị công nghệ. Đặc biệt, với các dòng thẻ được “may đo” theo từng nhu cầu của khách hàng, chủ thẻ sẽ được hoàn tiền trực tiếp trên các lĩnh vực chi tiêu yêu thích, với mức tổng hoàn trị giá lên đến 18 triệu đồng mỗi năm.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, thanh toán thẻ đang trở thành xu thế. Nhờ sớm đầu tư phát triển nền tảng công nghệ, hiện thẻ OCB đang được quản lý đa nhiệm thông qua ứng dụng OCB OMNI. Trung tâm tính năng “Dịch vụ thẻ” trên ứng dụng cho phép người dùng cài đặt giao dịch, theo dõi lịch sử hoàn tiền, chuyển đổi trả góp giao dịch, dư nợ,... mang đến trải nghiệm thẻ thông minh và yên tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

VIỆT NGUYỄN