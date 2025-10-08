GPBank ra mắt nhận diện thương hiệu mới và ứng dụng GP.DigiPlus

GPBank vừa chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và ra mắt nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus. Đây được đánh dấu là bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc toàn diện dưới sự đồng hành chiến lược của ngân hàng mẹ VPBank.

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, với viết tắt giữ nguyên là GPBank.

GPBank cũng chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, với tuyên ngôn thương hiệu “Vì một kỷ nguyên thịnh vượng” kết nối mạnh mẽ với thông điệp “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng” của ngân hàng mẹ VPBank.

Hệ thống thương hiệu mới sử dụng tông màu cam chủ đạo, kết hợp hiệu ứng chuyển sắc hiện đại, tượng trưng cho năng lượng tích cực và sức sống mới. Biểu tượng logo lấy cảm hứng từ “chồi non thịnh vượng”, kết hợp tinh thần tăng trưởng bền vững cùng đường nét chữ “V” gắn kết với VPBank, thể hiện mối liên kết tầm nhìn, chiến lược, sự kế thừa các giá trị của ngân hàng mẹ. Sự kiện thay đổi nhận diện thương hiệu thể hiện cam kết mạnh mẽ của GPBank trong việc chuyển đổi, định hình một mô hình hoạt động, kinh doanh hiện đại với trọng tâm dài hạn trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong phân khúc SME, cung cấp giải pháp số sáng tạo và toàn diện.

“Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm, và con người làm động lực. Sự đồng hành của VPBank mang đến nền tảng vững chắc để GPBank có thể phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn mới. Bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh, mà còn là cột mốc đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình phát triển dài hạn của GPBank” -ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank, chia sẻ.

Là một thành viên quan trọng trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt VPBank với hơn 30 triệu khách hàng và sự đồng hành từ đối tác chiến lược SMBC, cùng sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ về nhân sự, tài chính, công nghệ và quản trị, GPBank đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ tái cấu trúc nhanh và toàn diện.

“Chúng tôi muốn biến GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, có uy tín trên thị trường, với một sứ mệnh, tầm nhìn riêng biệt rõ ràng” - Tổng giám đốc GPBank, cho biết thêm.

Bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số với GP.DigiPlus

Với quyết tâm mang lại trải nghiệm tài chính liền mạch, minh bạch, cá nhân hóa, ứng dụng công nghệ để phổ cập dịch vụ ngân hàng đến mọi nhóm khách hàng, nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus ra mắt góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành, thực thi chiến lược phát triển mô hình ngân hàng toàn diện, lấy công nghệ làm nền tảng để kết nối giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái.

Giao diện ứng dụng GP DigiPlus được thiết kế như một trung tâm tài chính đa năng

Trong giai đoạn đầu, GP.DigiPlus tập trung vào việc tái thiết hành trình khách hàng, từ khâu tiếp cận, tư vấn đến phê duyệt, trên nền tảng công nghệ thế hệ mới. Tất cả quy trình được số hóa hoàn toàn, giúp khách hàng SME có thể tiếp cận vốn và dịch vụ tài chính nhanh chóng hơn, đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành và rút ngắn thời gian xử lý.

GPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, khách hàng giao dịch số sẽ chiếm tỷ trọng chủ đạo, khẳng định chiến lược chuyển mình thành một ngân hàng số hóa toàn diện. Trong giai đoạn tiếp theo, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp GP.DigiPlus với các tính năng mới như chương trình tích điểm khách hàng thân thiết, trợ lý ảo, tích hợp giải pháp fintech và open banking, mang đến hệ sinh thái tài chính phong phú, tiện lợi hơn cho người dùng.

