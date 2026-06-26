Tự hào 80 năm truyền thống Thi hành án dân sự

Chiều 26-6, 300 công chức, người lao động thuộc Thi hành án dân sự TPHCM tham dự Liên hoan văn nghệ hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.

Các đại biểu tham dự chương trình

Lãnh đạo Thi hành án dân sự TPHCM cho biết, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Thi hành án dân sự đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của tòa án, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Liên hoan văn nghệ là dịp để mỗi cán bộ Thi hành án dân sự bày tỏ niềm tự hào về truyền thống của ngành, hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và khát vọng xây dựng hệ thống Thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

Giải nhất liên hoan thuộc về phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự 2

Liên hoan năm nay quy tụ 23 tiết mục nghệ thuật, với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quê hương, đất nước, truyền thống Thi hành án dân sự và khát vọng đổi mới trong thời kỳ chuyển đổi số. Giải nhất liên hoan thuộc về phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự 2.

CẨM NƯƠNG