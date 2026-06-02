Đồng chí Trần Đình Hoàng giữ chức Phó Trưởng Thi hành án dân sự TPHCM

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Thi hành án dân sự TPHCM (bên phải) cùng đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Trần Đình Hoàng

Theo Quyết định số 1359/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Đình Hoàng, Chấp hành viên trung cấp, Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự 2 (Phòng Nghiệp vụ 2) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Thi hành án dân sự TPHCM từ ngày 1-6. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Trần Đình Hoàng có gần 30 năm gắn bó với ngành. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, quản lý tại các đơn vị thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Thi hành án dân sự TPHCM chúc mừng đồng chí Trần Đình Hoàng được tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Thi hành án dân sự TPHCM.

Tập thể Thi hành án dân sự TPHCM chúc mừng tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự TPHCM

Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh hệ thống Thi hành án dân sự Thành phố đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án đối với khối lượng công việc ngày càng lớn, phức tạp.

CẨM NƯƠNG