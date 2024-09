Tủ lạnh Samsung Side by Side ứng dụng AI

Thừa hưởng công nghệ vượt trội từ tủ lạnh số 1 thế giới và Việt Nam, Samsung cho ra mắt tủ lạnh Samsung Side by Side mới có nhiều cải tiến ưu việt.

Tủ lạnh Side by Side mới của Samsung

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Omdia, Samsung đạt 12,9% thị phần tủ lạnh toàn cầu năm 2023, trở thành thương hiệu tủ lạnh số 1 thế giới. Thành công này nhờ vào chiến lược sản phẩm đột phá với nhiều công nghệ ra mắt người dùng, như dòng tủ lạnh Bespoke linh hoạt về màu sắc theo sở thích và linh hoạt chuyển đổi chế độ lưu trữ theo nhu cầu người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, theo thống kê từ GfK, Samsung duy trì vị thế số 1 trong 5 năm liên tiếp từ 2019 đến 2023

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc điều hành Ngành hàng Điện tử tiêu dùng Samsung cho biết: “Chúng tôi tự hào khi là thương hiệu dẫn đầu thị trường tủ lạnh toàn cầu và Việt Nam nhiều năm liên tiếp. Đây là minh chứng cho sự tin yêu mà quý khách hàng dành cho Samsung. Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng vượt trội, nâng tầm trải nghiệm sống cho người dùng Việt”.

Thừa hưởng công nghệ vượt trội từ tủ lạnh số 1 thế giới và Việt Nam, Samsung cho ra mắt tủ lạnh Samsung Side by Side mới có nhiều cải tiến ưu việt: Thiết kế SpaceMaxTM độc quyền với viền cách nhiệt siêu mỏng giúp tăng 100L lưu trữ mà vẫn đảm bảo nhiệt độ lý tưởng bảo quản thực phẩm. Công nghệ làm lạnh vòm đa chiều All-Around Cooling tạo ra khí lạnh đảo chiều khép kín tỏa đều khắp tủ, giữ thực phẩm chuẩn tươi ngon, vị nguyên bản. Ngoài ra, tủ lạnh Side by Side còn được trang bị chế độ Power Cool giúp làm mát thực phẩm và đồ uống tức thì, cùng với chế độ Power Freeze giúp làm đông thực phẩm hoặc làm đá nhanh chóng.

Đặc biệt, tủ lạnh Side by Side với chế độ AI Energy có thể phân tích thói quen sử dụng, ước tính mức tiêu thụ điện bằng công nghệ AI, đồng thời nhắc người dùng kích hoạt chế độ tiết kiệm điện giúp giảm thêm đến 10% điện năng. Ngoài ra, tủ lạnh Side by Side mới cũng được trang bị máy nén AI Inverter giúp tối ưu điện năng, vận hành êm ái và bền hơn so với các máy nén thông thường. Máy nén cũng được bảo hành đến 20 năm.

Tủ lạnh Samsung Side by Side trang bị trí tuệ AI mới (mã sản phẩm RS57DG400EM9SV) đã được mở bán với giá 20.900.000 đồng cùng ưu đãi hấp dẫn: giảm đến 4.600.000 đồng, trả góp 0%, bảo hành động cơ 20 năm…

KIM THANH