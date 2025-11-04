Kinh tế

Tuần lễ Thương mại điện tử 2025: Khuyến mại 100%, nhắm vào người tiêu dùng trẻ

SGGPO

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là Bộ Công thương cho phép doanh nghiệp tổ chức những ưu đãi lớn dành cho người tiêu dùng trẻ, với mức khuyến mại lên đến 100%.

IMG_4068.jpeg
Quang cảnh buổi họp báo chiều 4-11

Tại cuộc họp báo chiều 4-11 ở Hà Nội, đại diện Bộ Công thương thông tin: “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia” và “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025” sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 13 đến 17-11, do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) chủ trì, phối hợp cùng TikTok Shop và các sàn thương mại điện tử lớn.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng đã ban hành Quyết định số 3144/QĐ-BCT về tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia” và “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”.

eddbc63b65122b4260fa65310821ca27.jpeg
Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, phát biểu tại cuộc họp báo

Đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện phiên “Mega Live”: hướng dẫn trực tiếp cách phân biệt hàng thật - hàng giả, giúp người mua sắm trực tuyến an toàn và tin cậy hơn, hướng đến cộng đồng người tiêu dùng trẻ yêu thích mua sắm số.

IMG_4067.jpeg
BTC cuộc họp báo giải đáp một số câu hỏi của báo chí

Chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong kinh doanh trực tuyến; cập nhật xu hướng, chính sách và quy định mới trong kinh doanh thương mại điện tử.

