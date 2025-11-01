17,8 triệu lượt xác thực khuôn mặt khi giao dịch thương mại điện tử

Chiều 1-11, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã tổ chức hội nghị “Ứng dụng định danh và xác thực để nâng cao an toàn trong hoạt động thương mại điện tử” nhằm ứng phó rủi ro và gian lận trực tuyến trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh.

Quang cảnh hội nghị chiều 1-11 tại Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số, cho rằng việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử, ví dụ như qua nền tảng VNeID của Bộ Công an là yêu cầu cấp bách, giúp xác thực chính xác danh tính người dùng, ngăn chặn hành vi gian lận, đồng thời tăng cường niềm tin của người tiêu dùng trong các hoạt động mua sắm trực tuyến và giao dịch điện tử nói chung.

“Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 8 tháng năm 2025, có hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, thiệt hại 1.660 tỷ đồng. Điều này cho thấy cần phải triển khai các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy cho các giao dịch điện tử, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hoạt động thương mại điện tử”, ông Nguyễn Hữu Tuấn đề xuất.

Bà Phạm Tuyết Trang, đại diện Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR), cho biết đến nay, hệ thống đã thực hiện hơn 42,6 triệu lượt xác thực, trong đó 17,8 triệu lượt xác thực khuôn mặt, triển khai Hệ thống xác thực điện tử sử dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam tích hợp với 8 nhà cung cấp dịch vụ.

RAR đang phối hợp mở rộng kết nối dữ liệu, hoàn thiện hành lang pháp lý và hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trong giao dịch thương mại điện tử.

Bà Phạm Tuyết Trang thông tin tại hội nghị chiều 1-11

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cũng lưu ý, cùng với sự bùng nổ thanh toán số - QR Code tăng trưởng kép 40%, các hình thức thanh toán trực tuyến trên 100% mỗi năm, việc định danh và xác thực điện tử là nên bắt buộc để bảo đảm an toàn cho người dùng và doanh nghiệp.

PHÚC HẬU