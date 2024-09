Tubi - Nhỏ mà có võ

So với các nền tảng trực tuyến nổi tiếng như Netflix, Disney+, Max hay Amazon Prime, ứng dụng Tubi vẫn còn non tuổi đời, nhưng đà phát triển lại khá vượt trội.

Giao diện ứng dụng Tubi

Ưu thế của Tubi là một khi ứng dụng này được cài đặt vào điện thoại di động hay trên smart tivi, người dùng có thể xem hàng ngàn bộ phim đủ thể loại, cũng như hàng trăm kênh truyền hình mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Theo báo Les Échos (Pháp), nhờ vào nguồn tiền quảng cáo, Tubi có thể hoạt động mà không buộc người sử dụng phải trả phí hàng tháng. Do Tập đoàn Fox Corporation (Mỹ) thành lập, dịch vụ trực tuyến này phát triển mạnh mẽ từ khoảng 4 năm nay trên thị trường Mỹ. Chủ yếu cũng vì trong thời buổi lạm phát, đa số người tiêu dùng có tâm lý chi tiêu dè sẻn.

Khi các nền tảng lớn như Netflix hay Disney+ trong năm qua đều đã tăng cước dịch vụ, thì Tubi chẳng những không thu phí mà còn không buộc người sử dụng phải mở tài khoản đăng ký.

Ra đời cách đây đúng một thập niên (2014), Tubi hiện đã có một chỗ đứng khá vững vàng trong các hộ gia đình ở Bắc Mỹ. Theo khảo sát của Viện nghiên cứu truyền thông Anh MIDiA Research có trụ sở tại London, trong quý 2-2024, 24% người tiêu dùng ở Mỹ cho biết họ xem Tubi ít nhất 1 lần/tuần. Tỷ lệ này xấp xỉ với 25% người xem Netflix và 23% người xem Disney+. Cả hai gói dịch vụ đăng ký này thuộc vào hạng cơ bản, nên người dùng buộc phải xem quảng cáo.

Nếu so sánh về mặt ngân sách hoạt động, rõ ràng là ứng dụng Tubi đã lập được một thành tích đáng kể, khi bắt đầu chen chân vào thị trường trực tuyến, bên cạnh các tập đoàn khổng lồ. Trên lĩnh vực ứng dụng chiếu phim và nội dung truyền hình miễn phí, Tubi đã nhanh chóng vươn lên hàng đầu so với các đối thủ cùng hạng như Roku hay Pluto.

Ứng dụng Tubi hiện đã được triển khai ở Mỹ, Canada, Mexico, Nam Mỹ, Australia và Anh. Theo bản tổng kết tài chính do Fox Corporation công bố hồi đầu tháng 8, Tubi vẫn còn trên đà phát triển, sau 4 năm hoạt động mà vẫn chưa có lời.

Còn theo ước tính của báo New York Times, doanh thu của Tubi trong năm qua lên đến khoảng 900 triệu USD, tức đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (775 triệu USD). Để so sánh, doanh thu năm 2023 của Netflix lên đến 33,7 tỷ USD, tức cao hơn gấp 30 lần so với Tubi.

Ngoài yếu tố miễn phí, sự thành công của ứng dụng Tubi còn nằm ở chất lượng nội dung chương trình phát trực tuyến. Thư viện của Tubi hiện có khoảng 50.000 phim lẻ đủ loại, cộng thêm hơn 140.000 tập phim truyền hình Mỹ từ trước tới nay. Tính đa dạng này cho phép Tubi nhắm cùng lúc vào nhiều đối tượng khán giả trong gia đình.

Tuy nhiên, thành phần khán giả ở lứa tuổi 50 vẫn khá đông đảo trên Tubi. Họ chọn xem Tubi vì ứng dụng này có khá nhiều phim xưa (kể cả các series truyền hình những năm 1970), trong khi giới trẻ chọn Netflix, HBO Max hay Amazon Prime để xem các nội dung gốc, các mùa phim truyền hình chuyên khai thác những thương hiệu nổi tiếng như Chúa tể những chiếc nhẫn hay Trò chơi vương quyền.

Cuối cùng, ứng dụng Tubi còn cung cấp 250 kênh truyền hình tuyến tính gọi là FAST channels (thông tin được truyền từ người gửi đến người nhận theo một chiều duy nhất).

Trái với các nền tảng như Netflix hay Disney+, nơi mà người sử dụng có thể mất đến 10 phút chỉ để chọn một bộ phim đáng xem trong ngày, mô hình kênh tuyến tính giống như một tivi truyền thống, chỉ cần bật tivi lên cho chương trình phát liên tục. Có thể nói, ứng dụng Tubi khai thác một chút tâm lý hoài niệm của khán giả, muốn tìm lại ngày xưa - thời tivi chỉ có vài kênh.

Ứng dụng Tubi có thêm vài tính năng nổi bật như công cụ tìm kiếm khá đơn giản giúp người sử dụng tìm kiếm nhanh chóng các bộ phim, chương trình yêu thích… Những bộ phim đáng xem hoặc những chương trình hấp dẫn có thể được lập thành một danh sách riêng rồi được chia sẻ với bạn bè hoặc người thân thông qua các mạng xã hội với một thao tác duy nhất, bấm nút “share”…

MINH CHÂU