Từng bước đưa Petrovietnam trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực

Chiều 21-9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3-9-1975 - 3-9-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, ngày 21-9. Ảnh: TTXVN

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, thời kỳ phát triển thần tốc và đột phá của ngành dầu khí Việt Nam bắt đầu sau cột mốc lịch sử ngày 3-9-1975, khi Tổng Cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam chính thức ra đời. Suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là động lực dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Petrovietnam đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong và ngoài nước...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành quả to lớn của Petrovietnam trong 50 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Petrovietnam đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20%-30% tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, bảo vệ an ninh chế độ ở những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới.

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Petrovietnam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế; dẫn dắt công nghiệp hóa hiện đại hóa: phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột; tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc - hóa dầu - hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng; xây dựng các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa Petrovietnam trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu KH-CN của Petrovietnam, ngày 21-9. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, Petrovietnam phải tiên phong trong KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc minh bạch, liêm chính, hiệu quả và bền vững; chủ động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung...

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Petrovietnam 8 chữ: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, tính chuyên nghiệp và nghĩa tình, với niềm tin và khát vọng vươn lên, Petrovietnam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là “doanh nghiệp dân tộc” vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với đất nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Petrovietnam; Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và trao Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba tặng một số lãnh đạo Petrovietnam.

TRẦN BÌNH