Tùng Dương hát vang "Một vòng Việt Nam" tại Music Awards Japan 2025

Giải thưởng được trao cho các nghệ sĩ xuất sắc đến từ 6 quốc gia châu Á.

Cùng nhận giải với Tùng Dương còn có các nghệ sĩ Seventeen (Hàn Quốc), Châu Thâm (Trung Quốc), Jeff Satur (Thái Lan), Salma Salsabil (Indonesia) và Lola Amour (Philippines).

Được chọn từ Giải thưởng Cống hiến (báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN), Tùng Dương gây ấn tượng khi trình diễn ca khúc Một vòng Việt Nam trong bộ áo dài truyền thống.

Giọng ca đầy nội lực cùng phần trình diễn giàu cảm xúc của anh nhận được tràng pháo tay không ngớt từ khán giả quốc tế.

Tùng Dương nhận Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế tại Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản

Phát biểu trên sân khấu, nam ca sĩ xúc động: “Âm nhạc đã đưa chúng ta lại gần nhau. Tôi tự hào là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này”.

Khi Tùng Dương cất tiếng hát: Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào/Dạo khắp một vòng Việt Nam/Nhìn non sông trời văn, đất võ/Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào/Dạo khắp một vòng Việt Nam/Come with me, we'll travel 'round Việt Nam, các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại khán phòng đã dành cho anh những tràng pháo tay không ngớt.

Theo thỏa thuận hợp tác, năm 2026, Giải Cống hiến cũng sẽ vinh danh nghệ sĩ Nhật Bản trên sân khấu trao giải ở Việt Nam. Sự kiện ghi dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chính thức giữa MAJ và Giải thưởng Cống hiến Việt Nam.

Hội đồng bình chọn Music Awards Japan 2025 gồm hơn 5.000 chuyên gia trong ngành âm nhạc, bao gồm nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhân viên hãng đĩa, nhà phê bình, nhà báo, nhà xuất bản, giám khảo quốc tế. Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế (International Special Awards) là hạng mục được thiết lập thông qua sự hợp tác giữa CEIPA và các tổ chức trao giải âm nhạc từ 6 quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines.

MAI AN