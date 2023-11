Tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở TPHCM

Sáng 25-11, Ban An toàn Giao thông (ATGT) TPHCM phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023.

Dự có các đồng chí: Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM; Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM.

Tham dự có đại diện chư tôn giáo phẩm Hội đồng (HĐ) Chứng minh, HĐ Trị sự GHPG Việt Nam, Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, chư tôn đức Ban Trị sự GHPG Việt Nam các quận huyện, TP Thủ Đức và đông đảo tăng, ni, đồng bào phật tử các chùa, tu viện trên địa bàn TPHCM. Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng Ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM chủ trì nghi lễ cầu siêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, TPHCM xảy ra 1.539 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 601 người và làm bị thương 923 người. Nhiều người tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, là học sinh, sinh viên, là lao động chính của gia đình chiếm hơn 70%. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Ngô Minh Châu gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT tại TPHCM.

“Thiệt hại về người là không gì bù đắp được, những di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn. Đau xót hơn, phía sau những cái chết do TNGT là các tổ ấm gia đình bị tổn thương; con nhỏ mất đi cha, mẹ và các bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa cho những năm tháng cuối đời", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Minh Châu khẳng định, TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT là dịp để tưởng nhớ những người không may qua đời do tai nạn khi tham gia giao thông; là cơ hội để mỗi người dân nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của mạng sống; sự cần thiết phải chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông một cách nghiêm túc và tự giác.

Tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu kêu gọi nhân dân TPHCM nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về ATGT cùng tự giác thực hiện khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, “Không phóng nhanh, vượt ẩu”, “Đã đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn an toàn, cài quai đúng cách khi đi mô tô, xe máy”, “Thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô”.

“Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Mỗi người dân là tấm gương cho các cháu noi theo, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng; cùng chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT", đồng chí Ngô Minh Châu chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở ban ngành TPHCM, Ban ATGT TPHCM và Ban ATGT các quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch nhiệm vụ năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” tại ngành, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT trên cả tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

“Hãy vì niềm thương xót những người đã mất, hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Hãy hành động và vận động người thân, bạn bè cùng hành động với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”, nhằm mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”",đồng chí Ngô Minh Châu nhấn mạnh.