Tuyên án các cựu phó chánh án nhận hối lộ và đồng phạm

Chiều 24-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (trước đây) và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (trước đây) 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (trước đây) Phạm Tấn Hoàng bị xử phạt 3 năm tù.

Trong vụ án, bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao Đà Nẵng trước đây) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ", 5 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ", tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu cán bộ Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây) bị xử phạt 6 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ". Bị cáo Nguyễn Tiến Vy bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ".

Các bị cáo khác nhận mức án treo, hoặc bị xử phạt bằng thời hạn giam giữ, hoặc nhận mức án tù cao nhất là 5 năm tù.

Trong vụ án, hội đồng xét xử xác định, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để đề ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Người này còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo có lợi. Bà Nga đã mối giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng để hưởng lợi.

Tin liên quan Đề nghị phạt tù đối với các cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

ĐỖ TRUNG