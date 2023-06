Tuyên dương 75 gương điển hình trong lực lượng công an tỉnh Bến Tre

Ngày 30-6, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2023) và ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023).

Thời gian qua, phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân và ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Đồng khởi mới” được triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Từ năm 2015 đến nay, Công an tỉnh Bến Tre được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì; 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; 120 tập thể, cá nhân được Bằng khen của Chính phủ; hàng trăm lượt tập thể, hàng ngàn cá nhân được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre khen thưởng; 10 cá nhân là chiến sĩ thi đua toàn lực lượng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cho rằng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và những đóng góp quan trọng của lực lượng công an toàn tỉnh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Lực lượng công an vừa tăng cường xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu và tiếp tục học tập, nghiên cứu ý nghĩa, tầm quan trọng của Sáu điều Bác Hồ dạy. Từ đó, vận dụng sáng tạo, đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời lấy đó làm kim chỉ nam xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Chương trình số 27 của Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh cần đổi mới toàn diện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, triển khai đồng bộ, linh hoạt các chủ trương, biện pháp công tác. Đặc biệt chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ đó, tạo môi trường xã hội an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức tuyên dương 75 tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân và Ngày Bác ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.