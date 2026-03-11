UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý nhanh các ổ dịch phát sinh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi, đồng thời bảo vệ môi trường thủy vực, bảo đảm an toàn thực phẩm và thúc đẩy ngành thủy sản của thành phố phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, TPHCM đặt mục tiêu kiểm soát 100% giống thủy sản tại các cơ sở sản xuất và thuần dưỡng trên địa bàn. Thành phố cũng phấn đấu kiểm soát trên 80% lượng tôm giống thả nuôi trực tiếp. Đối với nuôi tôm nước lợ, các biện pháp phòng bệnh sẽ được triển khai chủ động để mỗi năm số diện tích nuôi nhiễm bệnh nguy hiểm thấp hơn 10% so với tổng diện tích nuôi.

Nuôi cá nước ngọt tại xã An Thới Đông (TPHCM) cho nhiều thu nhập đối với người dân địa phương

Đối với nghêu, thành phố đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh để diện tích thiệt hại do bệnh nguy hiểm mỗi năm dưới 5% tổng diện tích nuôi. Song song đó, việc tăng cường ngăn chặn hiệu quả các tác nhân gây bệnh nguy hiểm và các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM cũng chú trọng duy trì các cơ sở cá cảnh đã được công nhận an toàn dịch bệnh. Đồng thời xây dựng thêm ít nhất 3 cơ sở nuôi trồng thuỷ sản an toàn dịch bệnh đối với một số bệnh nguy hiểm theo quy định của Bộ NN-MT.

Để đạt các mục tiêu trên, thành phố sẽ tăng cường giám sát dịch bệnh tại các vùng nuôi và cơ sở sản xuất giống; kiểm soát chặt việc vận chuyển và lưu thông giống thủy sản, chủ động lấy mẫu xét nghiệm để cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người nuôi về an toàn sinh học, vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng bệnh chủ động. Việc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho người nuôi và cán bộ cơ sở cũng được tăng cường.

Nuôi tôm thẻ chân trắng tại HTX Nông nghiệp Quyết Thắng (phường Long Hương, TPHCM)

Quyết định của UBND TPHCM lưu ý các sở, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp triển khai kế hoạch đồng bộ và hiệu quả nhằm góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nuôi và thúc đẩy ngành thuỷ sản phát triển theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.

ĐỨC TRUNG