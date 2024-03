Ukraine lên tiếng về vụ khủng bố ở Nga

Ukraine phủ nhận liên quan vụ tấn công khủng bố ở Nga

Trong một bình luận trên Telegram, ông Podoliak nêu rõ: “Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó. Thứ nhất, chúng tôi đang tiến hành một cuộc xung đột toàn diện, quy mô lớn và dữ dội với quân đội chính quy của Nga. Không có điều gì khác, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường ở Ukraine. Điều quan trọng là phải tiến hành hành động chiến đấu và tấn công hiệu quả và từ đó chấm dứt cuộc xung đột này”.

Ông Podoliak cũng lưu ý Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Ông nhắc lại rằng rất lâu trước vụ tấn công khủng bố tại Nga, nhiều đại diện nước ngoài ở Moskva đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc như vậy và tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Về phần mình, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng, họ không thấy bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng.

Phát biểu với các phóng viên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: "Tại thời điểm này không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ nổ súng ở Moskva". Ngày 8-3, Đại sứ quán Mỹ tại Nga và một số nước phương Tây đã cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Moskva.

Liên quan vụ khủng bố, Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc. Theo tờ New York Times, nhóm này là một nhánh của IS ở Afghanistancó tên "Tỉnh Khorasan của Nhà nước Hồi giáo", hay ISIS-K.

Nga gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố” và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên.

Pháp và nhiều nước lên án mạnh mẽ vụ tấn công

Theo một tuyên bố đầy đủ của Ủy ban điều tra Nga, thi thể các nạn nhân đang được khám nghiệm vào sáng 23-3. Hơn 60 người đã thiệt mạng và số nạn nhân có thể tăng lên. Các nhà điều tra cũng đang thu giữ bằng chứng, bao gồm vũ khí và đạn dược, từ hiện trường vụ án, để thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn cần thiết như xét nghiệm ADN, dấu vân tay. Các đoạn phim camera an ninh cũng đang được thu giữ và điều tra. Người phát ngôn ủy ban này khẳng định hiện còn quá sớm để thông tin về những kẻ tấn công.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp. Tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của Cơ quan an ninh liên bang (FSB), Ủy ban Điều tra, Lực lượng cảnh vệ quốc gia, và các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Maria Zakharova, đã cảnh báo nguy cơ tin giả về vụ tấn công trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn. Giới chức Nga cũng cảnh báo về khả năng có thể xảy ra tấn công mạng, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác tối đa.

Liên quan vụ tấn công ở Nga, cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, nhân dân và Chính phủ Nga.

Theo Báo Tin Tức