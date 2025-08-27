Ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh glaucoma nặng

Ngày 26-8, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt (Tập đoàn y khoa VISI) cho biết, vừa thực hiện phẫu thuật Phaco đồng thời đặt PGI (Paul Glaucoma Implant - phương pháp điều trị tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều trung tâm nhãn khoa lớn trên thế giới) cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa.

BS-CK2 Trần Bá Kiền đang phẫu thuật đặt Paul Glaucoma Implant vào mắt bệnh nhân bị glaucoma. Ảnh: BVCC

Đây là ca thứ 4 thực hiện tại bệnh viện và trước đó, Bệnh viện Mắt Hoa Lư và bệnh viện Mắt Sông Tiền Bến Tre cũng đã thực hiện thành công 8 ca bằng kỹ thuật này.

Người bệnh là ông Nguyễn V.B. (72 tuổi, ngụ xã Đức Trọng, Lâm Đồng) bị đục thủy tinh thể và có tiền sử glaucoma nhiều năm, đang điều trị nội khoa với 3 loại thuốc phối hợp nhưng vẫn không kiểm soát được nhãn áp do không đáp ứng thuốc, gây tình trạng đau nhức rất nhiều, nhãn áp cao liên tục.

BS Trần Thị Khánh Linh, Phó Giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt tái khám cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật đặt PGI. Ảnh: BVCC

Sau khi được thăm khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt, dưới sự thăm khám và chỉ định chuyên môn của BS-CK2 Trần Bá Kiền, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Tập đoàn Y khoa VISI, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đặt PGI (Paul Glaucoma Implant). Đây là một phương pháp điều trị tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều trung tâm nhãn khoa lớn trên thế giới. Sau khi điều trị thì nhãn áp bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân không cần phải sử dụng thêm thuốc hạ nhãn áp; bọng kết mạc tốt, van hoạt động tốt; mắt hết đau nhức.

Paul Glaucoma Implant là thiết bị dẫn lưu thủy dịch hiện đại, được làm từ chất liệu silicone siêu mềm, siêu mỏng chỉ 175 micron. Thiết kế của PGI phù hợp với giải phẫu mắt người châu Á, giúp cải thiện đáng kể sự dẫn lưu thủy dịch từ tiền phòng ra vùng dưới kết mạc, từ đó giảm nhãn áp một cách hiệu quả và ổn định lâu dài. PGI có nhiều ưu điểm vượt trội: giảm nguy cơ tụt nhãn áp sau mổ, nhờ vào thiết kế kiểm soát dòng chảy tốt hơn; giảm tỉ lệ gây viêm hoặc phản ứng mô xung quanh, nhờ chất liệu sinh học thân thiện; giảm tần suất dùng thuốc sau phẫu thuật, cải thiện chất lượng sống của người bệnh; hạn chế biến chứng lâu dài như lộ valve hay hình thành mô xơ gây tắc nghẽn dòng chảy. Phẫu thuật đặt PGI là lựa chọn tối ưu cho những bệnh nhân glaucoma tiến triển nặng, mang đến một hướng đi mới trong kiểm soát bệnh.

TIẾN ĐỨC