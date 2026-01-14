Hợp tác chiến lược nâng cao sức khỏe sinh sản, hỗ trợ điều trị hiếm muộn

Chiều 14-1, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội (AF HANOI) và Merck Healthcare Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược, khởi động dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn trong cộng đồng”.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, dự án là kết quả thống nhất hành động giữa ba đơn vị nhằm tạo nên mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong đó, bệnh viện cung cấp chuyên môn y khoa và phác đồ điều trị; hệ thống Long Châu đảm bảo mạng lưới tiếp cận cộng đồng rộng khắp; Merck Healthcare Việt Nam đồng hành bằng nền tảng khoa học và các giải pháp hỗ trợ sinh sản chuẩn quốc tế.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội và Merck Healthcare Việt Nam

Đánh giá về ý nghĩa hợp tác, bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam nhấn mạnh, đây là cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết vấn đề đang ảnh hưởng đến hàng triệu cặp vợ chồng tại Việt Nam.

"Thông qua hợp tác này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vô sinh, hiếm muộn, đồng thời xây dựng môi trường hỗ trợ, nhân văn và toàn diện dành cho các cá nhân và cặp vợ chồng đang đối mặt với tình trạng này", bà Ghislaine Dondellinger nói.

Các đơn vị hợp tác chiến lược nâng cao sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn

Trong khi đó, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu nhấn mạnh, đơn vị tin tưởng rằng, với sự hợp tác giữa một bệnh viện chuyên khoa hàng đầu, một tập đoàn dược phẩm toàn cầu và một mạng lưới nhà thuốc phủ rộng toàn quốc, chính là cách để hiện thực hóa những chiến lược quốc gia một cách hiệu quả, gần gũi nhất với người dân. Với Long Châu, đơn vị tiếp cận dự án này bằng tinh thần nhất quán vì cộng đồng, vì con người và vì một Việt Nam khỏe mạnh. Riêng với lĩnh vực sức khỏe sinh sản, đơn vị kiên định các ưu tiên: nâng cao nhận thức chuẩn khoa học; góp phần giảm định kiến và rào cản tâm lý; đồng hành bền bỉ để người dân tiếp cận thông tin chuẩn xác và sự hỗ trợ phù hợp, thuận tiện hơn, riêng tư hơn và được tôn trọng hơn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Ước tính khoảng 50% số ca mắc nằm ở độ tuổi dưới 30. Trong khi, mức sinh ở Việt Nam đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,91 con/phụ nữ. Đặc biệt, báo cáo ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hoặc hiếm muộn.

NGUYỄN QUỐC