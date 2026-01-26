Chủ động phòng chống dịch bệnh nơi có đông công nhân lưu trú

Những khu dân cư có đông công nhân lao động với điều kiện vệ sinh môi trường chưa đảm bảo và ý thức phòng, chống dịch bệnh chưa cao là nơi thường phát sinh các ổ dịch truyền nhiễm như sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng….

Còn nhiều khó khăn

Các phường Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Tân Hiệp... là những địa bàn có đông công nhân cư trú. Đặc điểm này cũng là sự thách thức không hề nhỏ trong công tác phòng chống dịch bệnh của ngành y tế. Ông Huỳnh Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Dĩ An thông tin trong năm 2025, tình hình dịch bệnh trên địa bàn khu vực thay đổi khá phức tạp so với năm 2024. Các ca bệnh truyền nhiễm thông thường đều tăng, nhất là SXH, tay chân miệng. Trong đó, đến cuối năm 2025 SXH ghi nhận hơn 2.000 ca, tăng hơn 1.300 ca; tay chân miệng ghi nhận 1.000 ca, tăng hơn 350 ca so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng theo ông Thịnh, địa bàn quản lý rộng và dân cư rất đông nhưng nhân sự hoạt động lại mỏng, thực hiện một lúc nhiều chương trình, lực lượng cộng tác viên sau sáp nhập cũng có nhiều thay đổi khiến cho hoạt động phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, người dân còn rất thờ ơ trong công tác phòng dịch, còn có trường hợp ca bệnh thiếu thông tin, ca bệnh nhập trễ, nhập sai thông tin cư trú, số điện thoại nên việc điều tra ca bệnh cũng gặp khó khăn, chậm trễ trong việc xử lý ổ dịch tại địa phương.

Lực lượng chức năng phường Dĩ An tiến hành phun hóa chất diệt muỗi phòng chống SXH tại các dãy nhà trọ – nơi tập trung đông công nhân sinh sống

Phường Tân Đông Hiệp là “điểm nóng” về dịch tay chân miệng, đặc biệt trong khối trường học. Tính đến cuối năm 2025, phường ghi nhận khoảng 300 ca tay chân miệng, trong đó có 1 ca dương tính EV71. Trên địa bàn phường có 6 trường TH, 2 trường mẫu giáo công lập, 20 trường mầm non tư thục và 29 nhóm trẻ – đây là nhóm có nguy cơ lây lan cao nếu không được giám sát chặt chẽ.

Tân Đông Hiệp là địa phương có đông công nhân, dân số có sự di biến động lớn gây khó khăn cho việc quản lý và xử lý ổ dịch. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng hiệu quả, Trạm Y tế phường đã nỗ lực triển khai truyền thông cộng đồng, phun hóa chất diệt muỗi, quản lý ca bệnh và hoạt động của 117 cộng tác viên y tế tại 12 khu phố. Công nghệ số cũng được ứng dụng mạnh để truyền thông nhanh, rộng, hiệu quả.

Đẩy mạnh truyền thông

Phường Phú Lợi (TPHCM) cũng là địa bàn có đông công nhân lưu trú. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là SXH lây lan mạnh trên cộng đồng, lực lượng chức năng phường đã tiến hành điều tra dịch tễ các ca bệnh, khảo sát mật độ muỗi, lăng quăng nhằm hạ thấp mật độ muỗi, hạn chế lan rộng, kéo dài và tổ chức phun thuốc diệt muỗi tập trung tại các hộ gia đình đang có ca mắc và các điểm có nguy cơ cao.

Bên cạnh phun hoá chất, phường Phú Lợi còn đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân cách phòng, chống SXH. Các cộng tác viên y tế đến từng tổ dân phố tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh SXH. Không chỉ đến từng khu phố, con hẻm, các cộng tác viên còn đến từng khu nhà trọ, vào từng gia đình để tuyên truyền người dân giữ vệ sinh sạch sẽ, phát quang bụi rậm, diệt lăng quăng, bọ gậy...

Lực lượng chức năng phường Phú Lợi đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân cách phòng, chống SXH

Anh Nguyễn Thanh Tâm, người dân ở trọ tại khu phố Phú Lợi 7, phường Phú Lợi cho hay: “Tôi cũng có nắm được các thông tin về mức độ nguy hiểm của bệnh SXH, nhà lại có con nhỏ nên gia đình rất chú ý đến việc phòng ngừa như ngủ mùng, duyệt lăng quăng trong hồ cá, không để đồ dùng không sử dụng dồn thành đống... Chủ nhà trọ cũng thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các hộ gia đình vệ sinh khu vực sinh sống để phòng chống bệnh SXH”.

Theo ông Phạm Văn Ngọ - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp cho biết, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phường đẩy mạnh truyền thông sâu rộng, thường xuyên và xuyên suốt trong cộng đồng, đặc biệt là tại khu dân cư, nhà trọ, trường học nhằm giảm tối đa nguy cơ bùng phát dịch trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Hệ thống y tế cơ sở cũng đang phát huy tối đa vai trò giám sát để báo cáo kịp thời, không bỏ sót ca bệnh.

CAO SƠN