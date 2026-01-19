Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phòng, chống bệnh dại diễn biến phức tạp

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại trên động vật, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND các xã, phường và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Đàn chó của một hộ dân xã Tràm Chim đang được cách ly theo dõi dịch bệnh

Thời gian gần đây, Đồng Tháp ghi nhận nhiều ổ dịch dại trên chó, mèo, trong đó có ổ dịch mới tại hộ ông C. (xã Tràm Chim). Hiện, đàn chó của gia đình đang được theo dõi, cách ly tại nhà.

Trước đó, một con chó trong đàn đã nhiễm bệnh dại và được ngành thú y tiêu hủy theo quy định; gia đình đã tiêm huyết thanh,vaccine cho người và tiêm phòng cho toàn bộ vật nuôi.

Đây là một trong 10 ổ dịch dại được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong năm 2025, với 12 con chó mắc bệnh đã bị tiêu hủy. Theo ngành chức năng, bệnh dại vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao, nhất là tại khu vực nông thôn, nơi tỷ lệ tiêm phòng cho chó, mèo chưa đồng đều và tình trạng nuôi thả rông còn phổ biến.

Ông Bạch Tuấn Kiệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngành thú y đang phối hợp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như tiêu hủy ngay động vật mắc bệnh, tiêm phòng bao vây khu vực ổ dịch, đồng thời phối hợp ngành y tế giám sát sức khỏe người dân xung quanh.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo; không thả rông vật nuôi; đeo rọ mõm, xích khi đưa chó, mèo ra ngoài. Khi bị chó, mèo cắn, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng.

Theo thống kê, tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó, mèo trên địa bàn tỉnh hiện đạt hơn 75% tổng đàn, song phân bố chưa đồng đều; tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn thấp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

NGỌC PHÚC