Muốn thụ thai vào mùa xuân dễ hay khó?

BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Hải – Hệ Thống Y Tế Phụ Sản 315 Chi nhánh Tân Kỳ Tân Quý (TPHCM), cho biết: “Có một thực tế không thể phủ nhận, mùa xuân là thời điểm “vàng” để thụ thai vì nhiều lý do sinh học và môi trường như Chất lượng tinh trùng cao, nồng độ hormon thuận lợi, tâm trạng thoải mái…”
Khi đã có kế hoạch rõ ràng và tâm thế sẳn sàng cho việc thụ thai, chị em phụ nữ nên chuẩn bị thêm “hành trang” gì?
Chế độ ăn uống và tập luyện dinh dưỡng
Nên ăn: Thực phẩm giàu sắt (thịt đỏ, gan), kẽm, canxi và vitamin (rau xanh đậm, cam, bơ, trứng, các loại hạt).
Cần tránh: Rượu bia, thuốc lá, hạn chế caffeine và các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao (cá thu lớn, cá kiếm).
Tập luyện: Duy trì cân nặng hợp lý (chỉ số BMI từ 18,5 – 23). Nên tập các bài vận động nhẹ như yoga, đi bộ hoặc bơi lội để cơ thể dẻo dai và giảm căng thẳng.
Tiêm chủng trước khi mang thai
Theo BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Hải – Hệ Thống Y Tế Phụ Sản 315 Chi nhánh Tân Kỳ Tân Quý (TPHCM), việc tiêm ngừa trước khi mang thai là vô cùng quan trọng vì trong thai kỳ hệ miễn dịch suy giảm, nếu mắc bệnh có thể gây sảy thai, sinh non hoặc dị tật thai nhi.
Các mũi tiêm cần thiết và thời điểm:
Sởi – Quai bị – Rubella (MMR): Tiêm trước khi mang thai ít nhất 1–3 tháng.
Thủy đậu: Tiêm trước khi mang thai ít nhất 1–3 tháng.
Viêm gan B: Tiêm đủ 3 mũi nếu chưa có kháng thể.
Cúm mùa: Có thể tiêm trước hoặc trong thai kỳ.
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván (Tdap): Tiêm trước khi mang thai hoặc trong tam cá nguyệt thứ 2–3.
Danh mục vaccine tại Hệ thống Phụ Sản 315
Tại Hệ thống Phụ Sản 315 và Tiêm chủng 315, có đầy đủ các vaccine dành cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, với quy trình khám sàng lọc kỹ lưỡng bởi bác sĩ chuyên khoa:
MMR II / Priorix: Sởi – Quai bị – Rubella (tiêm trước khi mang thai ít nhất 1 tháng)
Varivax / Varilrix: Thủy đậu (tiêm trước khi mang thai ít nhất 1 tháng)
Vaxigrip Tetra / Influvac: Cúm mùa (có thể tiêm sớm)
Boostrix / Adacel: Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván (tiêm trước hoặc trong thai kỳ)
Gardasil 4 / Gardasil 9: HPV – phòng ung thư cổ tử cung (nếu chưa tiêm đủ liều)
Twinrix / Engerix B: Viêm gan B (theo phác đồ bác sĩ)
BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Hải – khuyến cáo chị em phụ nữ nên đến trực tiếp chi nhánh Phụ Sản 315 gần nhất để được xét nghiệm kháng thể. Bác sĩ sẽ dựa trên kết quả để tư vấn chính xác bạn còn thiếu mũi nào và xây dựng lịch tiêm phù hợp nhất với kế hoạch mang thai vào mùa xuân.
Hệ Thống Y Tế 315 hiện đã có hơn 170 phòng khám chuyên khoa trên toàn quốc dành cho từng lứa tuổi, giới tính và loại bệnh riêng.
Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 thuộc chuỗi hệ sinh thái thuộc Hệ Thống Y Tế 315 (315 Healthcare), cung cấp dịch vụ khám Phụ khoa, khám Sản khoa toàn diện.
