Xác định nguyên nhân vụ 125 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Sự việc nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt nhẹ sau khi sử dụng bánh mì của Hộ kinh doanh bánh mì Ngọc Hà (phường Phú Mỹ, TPHCM) được kết luận là ngộ độc thực phẩm.

Vụ ngộ độc thực phẩm này đã khiến 125 người nhập viện

Theo báo cáo của Sở ATTP TPHCM gửi UBND TPHCM, sự việc nhiều người sau khi sử dụng bánh mì của Hộ kinh doanh bánh mì Ngọc Hà (phường Phú Mỹ, TPHCM) xuất hiện triệu chứng đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ vào ngày 19-12-2025 được kết luận là ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân ngộ độc được xác định do vi khuẩn Salmonella spp. và Escherichia coli trong nhân bánh mì (pate, sốt trứng, chả bò, thịt nguội, dưa leo, ớt).

Vụ việc này đã khiến cho 125 người phải nhập viện. Vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hộ kinh doanh bánh mì Ngọc Hà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên.

Cơ sở này cũng không xuất trình được hợp đồng mua bán nguyên liệu như bánh mì, rau thơm, dưa leo… , dù mỗi ngày bán ra tới 800 ổ bánh mì.

Chủ tiệm bánh mì Ngọc Hà đã bị xử phạt 15 triệu đồng.

KHÁNH CHI