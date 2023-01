Va chạm giao thông ở TPHCM, cảnh sát hình sự bị đâm tử vong

Ngày 7-1, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ án mạng do va chạm giao thông, khiến 2 người thương vong.

Trước đó, khuya 6-1, anh Lê Thanh D. (sinh năm 1989) đi xe máy tới vòng xoay đường Phạm Văn Đồng – Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp (TPHCM) thì va quẹt với Phạm Văn Đoan (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Bình Dương) đi xe máy. Dù va chạm không có ai bị thương nhưng cả hai cự cãi lớn tiếng, rồi xông vào đánh nhau.

Lúc này, Đoan rút hung khí đâm vào anh D. nên anh D. đánh trả, nhưng bị đâm trúng ngực, nằm gục tại chỗ. Anh B. (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp) thấy vậy liền chạy lại can ngăn, cũng bị Đoan đâm vào lưng.

Người dân chạy tới khống chế Đoan và đưa 2 nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh D. đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định nạn nhân D. là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an của một quận tại TPHCM.