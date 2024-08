Vấn đề nóng của ngành hàng không

Mối lo ngại về nhiễu động trên máy bay đặc biệt gia tăng kể từ khi chuyến bay của Singapore Airlines từ London đến Singapore hồi tháng 5 gặp phải sự cố nghiêm trọng, buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Thái Lan. Sự cố khiến 1 người tử vong và hàng chục người bị thương. Gần đây, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore muốn thêm nhiễu động vào danh mục trong Kế hoạch an toàn hàng không toàn cầu năm 2026 của ICAO; cải thiện việc phối hợp thời gian thực về chia sẻ dữ liệu thời tiết và nhiễu động xuyên biên giới, đi cùng các bước để cảnh báo kịp thời hơn với phi công.

Trong khi chờ có thêm các quy định về giảm thiểu nhiễu động, một số quốc gia ở châu Á đang thực hiện các bước đầu tiên để bảo đảm các chuyến bay an toàn hơn. Tuy không bắt buộc, Hãng hàng không All Nippon Airways của Nhật Bản tự nguyện phát video an toàn khi bắt đầu và trong suốt các chuyến bay để ngăn ngừa các vụ tai nạn liên quan đến nhiễu động. Korean Air của Hàn Quốc từ tháng 8 đã ngừng phục vụ mì ly trên các chuyến bay đường dài. Mặc dù nhiễu động không thường xuyên gây tử vong nhưng đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn. Theo các chuyên gia, các kiểu thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu có thể dẫn đến nhiều sự cố hơn trong các chuyến bay. Báo cáo an toàn thường niên năm 2024 của ICAO cho thấy, nhiễu động chiếm khoảng 40% trong tất cả các vụ tai nạn liên quan đến máy bay lớn trong năm 2023.

ICAO là cơ quan của Liên hợp quốc, giúp 193 quốc gia thành viên hợp tác để đảm bảo bầu trời thông thoáng, an toàn cho các chuyến bay trên toàn thế giới. Hiện ICAO đang nỗ lực nhằm đạt được sự đồng thuận toàn cầu về các sáng kiến cải thiện hiệu suất của ngành hàng không cũng như giải quyết các thách thức về tác động của biến đổi khí hậu với ngành hàng không và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.

KHÁNH MINH