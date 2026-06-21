Vận hội mới, trách nhiệm lớn

Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra trong thời điểm đặc biệt của TPHCM. Sau sắp xếp hệ thống báo chí, thành phố đã thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM - cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đáp ứng yêu cầu mới của đô thị đặc biệt đang thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và hướng đến những mục tiêu phát triển cao hơn.

Ngày 18-6, trong bài viết “Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề có ý nghĩa định hướng đối với đội ngũ người làm báo. Công nghệ đang làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin. Mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo đã tạo ra tốc độ lan truyền rất lớn; đồng thời làm gia tăng tin giả, thông tin sai lệch. Chính trong bối cảnh ấy, báo chí cách mạng càng phải là địa chỉ tin cậy, nơi kiểm chứng sự thật, phân tích bản chất, bảo vệ lẽ phải và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Yêu cầu ấy đặt ra trực tiếp đối với báo chí TPHCM. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều chủ trương lớn, cơ chế mới và chính sách tác động sâu rộng đến hoạt động của doanh nghiệp, đời sống người dân. Nếu báo chí chính thống chậm hơn đời sống, thiếu chiều sâu, thiếu tiếng nói trách nhiệm, khoảng trống thông tin sẽ dễ bị lấp đầy bởi suy đoán, tin đồn. Một thông tin đúng lúc, một bài viết có tính phát hiện, một kiến nghị xác đáng có thể góp phần tháo gỡ vướng mắc và củng cố sự đồng thuận xã hội.

Tại hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM ngày 20-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cũng đã nhấn mạnh vai trò của báo chí thành phố: là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân; góp phần tạo đồng thuận, củng cố niềm tin, định hướng dư luận, phản bác quan điểm sai trái và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự ghi nhận ấy đồng thời đặt ra những yêu cầu và kỳ vọng mới đối với báo chí thành phố. Sắp xếp báo chí không nhằm thu hẹp vai trò, mà để hình thành một lực lượng mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn. Những giá trị được gây dựng qua nhiều thế hệ người làm báo thành phố cần được trân trọng, kế thừa và chuyển hóa thành năng lực mới. Điều trước hết là không để gián đoạn nhiệm vụ, không để trống trận địa thông tin.

Chuyển đổi số báo chí không chỉ là đưa nội dung lên các nền tảng số, mà còn là đổi mới tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu và phân phối nội dung. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phải vận hành theo mô hình hội tụ thực chất. Các loại hình báo chí cùng tuân thủ một chuẩn mực chung: chính xác, kịp thời, nhân văn, có kiểm chứng và có trách nhiệm. Mỗi tác phẩm báo chí cần góp phần dự báo vấn đề, đề xuất giải pháp khả thi, tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần dấn thân, sáng tạo của người dân, đóng góp trí tuệ xây dựng và phát triển thành phố. Đây cần trở thành phẩm chất nổi bật của báo chí TPHCM.

Cùng với đó, báo chí phải đi sâu vào quá trình thực thi chính sách, lắng nghe cơ sở, phát hiện điểm nghẽn, chỉ rõ trách nhiệm và góp phần sửa đổi những điều chưa phù hợp. Công nghệ có thể hỗ trợ sản xuất, phân phối nội dung và đo lường công chúng, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lương tri và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Trước mỗi tác phẩm, người làm báo cần tự hỏi: Thông tin có đúng không, có cần thiết không, có mang lại lợi ích cho người dân và thành phố hay không?

Nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định là xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, bản lĩnh; thu hút nhân lực trẻ, khuyến khích sáng tạo; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, phóng viên sau sắp xếp. Báo chí cũng cần được cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ và dễ tiếp cận. Khi thành phố thực hiện những mục tiêu lớn, báo chí càng phải vững vàng trên mặt trận tư tưởng, sắc sảo trong phản ánh thực tiễn, trách nhiệm trong phản biện và mạnh mẽ trước thông tin xấu độc.

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, mà còn là lời khẳng định quyết tâm: báo chí thành phố tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy vai trò tiên phong, góp phần đưa TPHCM vươn tầm đô thị toàn cầu, xứng đáng là đầu tàu kinh tế - văn hóa của cả nước.

NGUYỄN MINH HẢI